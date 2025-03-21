Буряковий салат Щоденний з 3 інгредієнтів — рецепт

Буряковий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Буряковий салат "Щоденний" — це ідеальне поєднання простоти та користі. Усього три інгредієнти, мінімум зусиль і максимум смаку. Готується швидко, а результат перевершує всі очікування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

квашений огірок — 3 шт.;

олія — 3 ст. л.;

сіль, перець — до смаку;

часник — 2 зубчики (за бажанням);

майонез — 1–2 ст. л.

Спосіб приготування

Відварений буряк натерти на великій тертці. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії до золотистого кольору, додавши дрібку цукру.

Тертий буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Поки цибуля охолоджується, натерти на великій тертці квашені огірки, відтиснути зайву рідину й додати до буряка.

Смажена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Додати охолоджену цибулю, пропущений через прес часник, посолити, поперчити та вмішати майонез. Ретельно перемішати всі інгредієнти. Салат готовий.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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