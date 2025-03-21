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Буряковий салат "Щоденний" — лише 3 інгредієнти, а так смачно

21 березня 2025 12:35
Марина Євтягіна - Редактор
Буряковий салат Щоденний з 3 інгредієнтів — рецепт
Буряковий салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Буряковий салат "Щоденний" — це ідеальне поєднання простоти та користі. Усього три інгредієнти, мінімум зусиль і максимум смаку. Готується швидко, а результат перевершує всі очікування. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • буряк — 3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • квашений огірок — 3 шт.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • сіль, перець — до смаку;
  • часник — 2 зубчики (за бажанням);
  • майонез — 1–2 ст. л.

Спосіб приготування

Відварений буряк натерти на великій тертці. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії до золотистого кольору, додавши дрібку цукру.

смачний салат з буряком
Тертий буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Поки цибуля охолоджується, натерти на великій тертці квашені огірки, відтиснути зайву рідину й додати до буряка.

смачний та корисний салат з буряком
Смажена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Додати охолоджену цибулю, пропущений через прес часник, посолити, поперчити та вмішати майонез. Ретельно перемішати всі інгредієнти. Салат готовий. 

корисний салат з буряком
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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