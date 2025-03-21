Буряковий салат Щоденний з 3 інгредієнтів — рецепт

Буряковий салат "Щоденний" — лише 3 інгредієнти, а так смачно
Буряковий салат "Щоденний" — це ідеальне поєднання простоти та користі. Усього три інгредієнти, мінімум зусиль і максимум смаку. Готується швидко, а результат перевершує всі очікування.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк — 3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- квашений огірок — 3 шт.;
- олія — 3 ст. л.;
- сіль, перець — до смаку;
- часник — 2 зубчики (за бажанням);
- майонез — 1–2 ст. л.
Спосіб приготування
Відварений буряк натерти на великій тертці. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії до золотистого кольору, додавши дрібку цукру.
Поки цибуля охолоджується, натерти на великій тертці квашені огірки, відтиснути зайву рідину й додати до буряка.
Додати охолоджену цибулю, пропущений через прес часник, посолити, поперчити та вмішати майонез. Ретельно перемішати всі інгредієнти. Салат готовий.
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