Салат Добрий вечір з 400 г курячої печінки — рецепт з фото

Салат "Добрий вечір" — знадобиться 400 г курячої печінки
Салат "Добрий вечір" — це ідеальне поєднання ніжної курячої печінки, соковитої засмажки та яєчних млинців. Готується просто, а смак підкорює з першої ложки!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- печінка куряча відварена — 400 г;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- майонез — 3–4 ст. л.;
- зелена цибуля — для прикрашання.
Спосіб приготування
Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на розігрітій олії до прозорості. Додати натерту на тертці моркву, обсмажувати ще 2–3 хвилини.
Яйця збити з дрібкою солі. На сковороді з олією посмажити 3 яєчні млинці до золотистого кольору.
Охолодити, скрутити у рулет і нарізати тонкими смужками.
Курячу печінку відварити, нарізати соломкою, викласти у салатницю. Додати смажені овочі, нарізані яєчні млинці, посолити, поперчити та заправити майонезом.
Перед подачею прикрасити подрібненою зеленою цибулею.
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