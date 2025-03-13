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Салат "Добрий вечір" — знадобиться 400 г курячої печінки

13 березня 2025 12:03
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Добрий вечір з 400 г курячої печінки — рецепт з фото
Салат "Добрий вечір". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Салат "Добрий вечір" — це ідеальне поєднання ніжної курячої печінки, соковитої засмажки та яєчних млинців. Готується просто, а смак підкорює з першої ложки!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • печінка куряча відварена — 400 г;
  • сіль, чорний перець — за смаком;
  • майонез — 3–4 ст. л.;
  • зелена цибуля — для прикрашання.

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на розігрітій олії до прозорості. Додати натерту на тертці моркву, обсмажувати ще 2–3 хвилини.

смачний салат з курячою печінкою та морквою
Морква та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця збити з дрібкою солі. На сковороді з олією посмажити 3 яєчні млинці до золотистого кольору.

смачний салат з курячою печінкою та омлетом
Смажений омлет. Фото: gospodynka.com.ua

Охолодити, скрутити у рулет і нарізати тонкими смужками.

смачний салат з курячою печінкою
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Курячу печінку відварити, нарізати соломкою, викласти у салатницю. Додати смажені овочі, нарізані яєчні млинці, посолити, поперчити та заправити майонезом.

салат з курячою печінкою
Додавання майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею прикрасити подрібненою зеленою цибулею.

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