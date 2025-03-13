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Салат "Добрый вечер" — понадобится 400 г куриной печени

13 марта 2025 12:03
Марина Евтягина - Редактор
Салат Добрый вечер с 400 г куриной печени — рецепт с фото
Салат "Добрый вечер". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат "Добрый вечер" — это идеальное сочетание нежной куриной печени, сочной зажарки и яичных блинов. Готовится просто, а вкус покоряет с первой ложки!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • печень куриная отварная — 400 г;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • майонез — 3-4 ст. л;
  • зеленый лук — для украшения.

Способ приготовления

Лук мелко нарезать, обжарить на разогретом растительном масле до прозрачности. Добавить натертую на терке морковь, обжаривать еще 2-3 минуты.

смачний салат з курячою печінкою та морквою
Морковь и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца взбить со щепоткой соли. На сковороде с растительным маслом пожарить 3 яичных блина до золотистого цвета.

смачний салат з курячою печінкою та омлетом
Жареный омлет. Фото: gospodynka.com.ua

Охладить, свернуть в рулет и нарезать тонкими полосками.

смачний салат з курячою печінкою
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Куриную печень отварить, нарезать соломкой, выложить в салатницу. Добавить жареные овощи, нарезанные яичные блины, посолить, поперчить и заправить майонезом.

салат з курячою печінкою
Добавление майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей украсить измельченным зеленым луком.

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