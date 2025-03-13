Салат Добрый вечер с 400 г куриной печени — рецепт с фото

Салат "Добрый вечер" — понадобится 400 г куриной печени
Салат "Добрый вечер" — это идеальное сочетание нежной куриной печени, сочной зажарки и яичных блинов. Готовится просто, а вкус покоряет с первой ложки!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- печень куриная отварная — 400 г;
- соль, черный перец — по вкусу;
- майонез — 3-4 ст. л;
- зеленый лук — для украшения.
Способ приготовления
Лук мелко нарезать, обжарить на разогретом растительном масле до прозрачности. Добавить натертую на терке морковь, обжаривать еще 2-3 минуты.
Яйца взбить со щепоткой соли. На сковороде с растительным маслом пожарить 3 яичных блина до золотистого цвета.
Охладить, свернуть в рулет и нарезать тонкими полосками.
Куриную печень отварить, нарезать соломкой, выложить в салатницу. Добавить жареные овощи, нарезанные яичные блины, посолить, поперчить и заправить майонезом.
Перед подачей украсить измельченным зеленым луком.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов
Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.
Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.
Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.
А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.
Читайте Новини.LIVE!