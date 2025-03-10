Нашумілий салат Мадам — ніжний, соковитий і з крабовими паличками

Нашумівший рецепт салату "Мадам" — знадобляться крабові палички
Цей салат давно став хітом серед любителів крабових паличок. Ніжний, соковитий і дуже смачний — "Мадам" стане прикрасою будь-якого столу. Зберігайте рецепт, адже він точно вам знадобиться.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- болгарський перець — 1 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- консервована кукурудза — 180 г;
- часник — 2 зубчики;
- майонез — 3 ст. л.;
- гірчиця — 2 ч. л.;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування
Крабові палички нарізати дрібними шматочками. Твердий сир і варені яйця натерти на великій тертці, змішати з крабовими паличками в мисці.
Болгарський перець очистити від насіння та нарізати кубиками. Помідори нарізати невеликими кубиками, викласти в сито та залишити на кілька хвилин, щоб стік зайвий сік.
Приготування заправки. Майонез змішати з гірчицею, додати пропущений через прес часник і дрібку солі. До салатної маси додати помідори, кукурудзу, заправити соусом і ретельно перемішати.
Салат "Мадам" готовий до подачі. Він виходить ніжним, пікантним та ідеально підходить для святкового столу.
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