Нашумілий салат Мадам — ніжний, соковитий і з крабовими паличками

Салат "Мадам". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат давно став хітом серед любителів крабових паличок. Ніжний, соковитий і дуже смачний — "Мадам" стане прикрасою будь-якого столу. Зберігайте рецепт, адже він точно вам знадобиться.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

яйця варені — 3 шт.;

твердий сир — 100 г;

болгарський перець — 1 шт.;

помідори — 2 шт.;

консервована кукурудза — 180 г;

часник — 2 зубчики;

майонез — 3 ст. л.;

гірчиця — 2 ч. л.;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати дрібними шматочками. Твердий сир і варені яйця натерти на великій тертці, змішати з крабовими паличками в мисці.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Болгарський перець очистити від насіння та нарізати кубиками. Помідори нарізати невеликими кубиками, викласти в сито та залишити на кілька хвилин, щоб стік зайвий сік.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Приготування заправки. Майонез змішати з гірчицею, додати пропущений через прес часник і дрібку солі. До салатної маси додати помідори, кукурудзу, заправити соусом і ретельно перемішати.

Салат "Мадам" готовий до подачі. Він виходить ніжним, пікантним та ідеально підходить для святкового столу.

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