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Нашумевший рецепт салата "Мадам" — понадобятся крабовые палочки

10 марта 2025 12:16
Марина Евтягина - Редактор
Нашумевший салат Мадам — нежный, сочный и с крабовыми палочками
Салат "Мадам". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот салат давно стал хитом среди любителей крабовых палочек. Нежный, сочный и очень вкусный — "Мадам" станет украшением любого стола. Сохраняйте рецепт, ведь он точно вам пригодится.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • консервированная кукуруза — 180 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • горчица — 2 ч. л.;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать мелкими кусочками. Твердый сыр и вареные яйца натереть на крупной терке, смешать с крабовыми палочками в миске.

салат Мадам з крабовими паличками та кукурудзою
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Болгарский перец очистить от семян и нарезать кубиками. Помидоры нарезать небольшими кубиками, выложить в сито и оставить на несколько минут, чтобы стек лишний сок.

салат Мадам з крабовими паличками
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовление заправки. Майонез смешать с горчицей, добавить пропущенный через пресс чеснок и щепотку соли. К салатной массе добавить помидоры, кукурузу, заправить соусом и тщательно перемешать.

Салат "Мадам" готов к подаче. Он получается нежным, пикантным и идеально подходит для праздничного стола.

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