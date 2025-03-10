Нашумевший салат Мадам — нежный, сочный и с крабовыми палочками

Нашумевший рецепт салата "Мадам" — понадобятся крабовые палочки
Этот салат давно стал хитом среди любителей крабовых палочек. Нежный, сочный и очень вкусный — "Мадам" станет украшением любого стола. Сохраняйте рецепт, ведь он точно вам пригодится.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- болгарский перец — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- консервированная кукуруза — 180 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 3 ст. л.;
- горчица — 2 ч. л.;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
Крабовые палочки нарезать мелкими кусочками. Твердый сыр и вареные яйца натереть на крупной терке, смешать с крабовыми палочками в миске.
Болгарский перец очистить от семян и нарезать кубиками. Помидоры нарезать небольшими кубиками, выложить в сито и оставить на несколько минут, чтобы стек лишний сок.
Приготовление заправки. Майонез смешать с горчицей, добавить пропущенный через пресс чеснок и щепотку соли. К салатной массе добавить помидоры, кукурузу, заправить соусом и тщательно перемешать.
Салат "Мадам" готов к подаче. Он получается нежным, пикантным и идеально подходит для праздничного стола.
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