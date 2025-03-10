Нашумевший салат Мадам — нежный, сочный и с крабовыми палочками

Салат "Мадам". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат давно стал хитом среди любителей крабовых палочек. Нежный, сочный и очень вкусный — "Мадам" станет украшением любого стола. Сохраняйте рецепт, ведь он точно вам пригодится.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

яйца вареные — 3 шт.;

твердый сыр — 100 г;

болгарский перец — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

консервированная кукуруза — 180 г;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 3 ст. л.;

горчица — 2 ч. л.;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать мелкими кусочками. Твердый сыр и вареные яйца натереть на крупной терке, смешать с крабовыми палочками в миске.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Болгарский перец очистить от семян и нарезать кубиками. Помидоры нарезать небольшими кубиками, выложить в сито и оставить на несколько минут, чтобы стек лишний сок.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовление заправки. Майонез смешать с горчицей, добавить пропущенный через пресс чеснок и щепотку соли. К салатной массе добавить помидоры, кукурузу, заправить соусом и тщательно перемешать.

Салат "Мадам" готов к подаче. Он получается нежным, пикантным и идеально подходит для праздничного стола.

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