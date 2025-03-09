Свіжий салат Весна з капустою — легкий і корисний на кожен день

Свіжий салат із капустою "Весна" — можна їсти весь березень
Якщо хочеться чогось легкого, корисного та свіжого — цей салат "Весна" стане ідеальним доповненням до раціону. Готується за лічені хвилини, а смакує так, що можна їсти весь березень.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 500 г;
- консервована кукурудза — 1 банка (185 г);
- свіжий огірок — 1/2 шт.;
- петрушка — за бажанням.
Для соусу:
- сметана або йогурт — 100 г;
- оцет — 1 ст. л.;
- олія — 1 ст. л.;
- гірчиця — 1 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Пекінську капусту нашаткувати тонкою соломкою, викласти в салатницю.
Додати консервовану кукурудзу. Огірок нарізати трикутниками, додати до капусти.
Приготування соусу. Змішати йогурт або сметану, оцет, олію, гірчицю та мед. Приправити сіллю та перцем на смак.
Дрібно нарізати петрушку, додати до салату. Заправити соусом, ретельно перемішати.
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