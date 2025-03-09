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Свіжий салат із капустою "Весна" — можна їсти весь березень

9 березня 2025 12:05
Марина Євтягіна - Редактор
Свіжий салат Весна з капустою — легкий і корисний на кожен день
Свіжий салат з капустою. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Якщо хочеться чогось легкого, корисного та свіжого — цей салат "Весна" стане ідеальним доповненням до раціону. Готується за лічені хвилини, а смакує так, що можна їсти весь березень. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 500 г;
  • консервована кукурудза — 1 банка (185 г);
  • свіжий огірок — 1/2 шт.;
  • петрушка — за бажанням.

Для соусу:

  • сметана або йогурт — 100 г;
  • оцет — 1 ст. л.;
  • олія — 1 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Пекінську капусту нашаткувати тонкою соломкою, викласти в салатницю.

весняний салат
Пекінська капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати консервовану кукурудзу. Огірок нарізати трикутниками, додати до капусти.

весняний салат з пекінською капустою
Кукурудза та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Приготування соусу. Змішати йогурт або сметану, оцет, олію, гірчицю та мед. Приправити сіллю та перцем на смак.

весняний салат з пекінською капустою та огірками
Приготування соусу. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нарізати петрушку, додати до салату. Заправити соусом, ретельно перемішати.

свіжий салат з пекінською капустою та огірками
Овочевий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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