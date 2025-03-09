Свіжий салат Весна з капустою — легкий і корисний на кожен день

Свіжий салат з капустою. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться чогось легкого, корисного та свіжого — цей салат "Весна" стане ідеальним доповненням до раціону. Готується за лічені хвилини, а смакує так, що можна їсти весь березень.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста — 500 г;

консервована кукурудза — 1 банка (185 г);

свіжий огірок — 1/2 шт.;

петрушка — за бажанням.

Для соусу:

сметана або йогурт — 100 г;

оцет — 1 ст. л.;

олія — 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Пекінську капусту нашаткувати тонкою соломкою, викласти в салатницю.

Пекінська капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати консервовану кукурудзу. Огірок нарізати трикутниками, додати до капусти.

Кукурудза та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Приготування соусу. Змішати йогурт або сметану, оцет, олію, гірчицю та мед. Приправити сіллю та перцем на смак.

Приготування соусу. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нарізати петрушку, додати до салату. Заправити соусом, ретельно перемішати.

Овочевий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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