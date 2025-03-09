Свежий салат Весна с капустой — легкий и полезный на каждый день

Свежий салат с капустой. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется чего-то легкого, полезного и свежего - этот салат "Весна" станет идеальным дополнением к рациону. Готовится за считанные минуты, а на вкус так, что можно есть весь март.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

пекинская капуста — 500 г;

консервированная кукуруза — 1 банка (185 г);

свежий огурец — 1/2 шт.;

петрушка — по желанию.

Для соуса:

сметана или йогурт — 100 г;

уксус — 1 ст. л.;

масло — 1 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой, выложить в салатницу.

Пекинская капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить консервированную кукурузу. Огурец нарезать треугольниками, добавить к капусте.

Кукуруза и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовление соуса. Смешать йогурт или сметану, уксус, масло, горчицу и мед. Приправить солью и перцем по вкусу.

Приготовление соуса. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко нарезать петрушку, добавить к салату. Заправить соусом, тщательно перемешать.

Овощной салат. Фото: gospodynka.com.ua

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