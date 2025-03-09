Свежий салат Весна с капустой — легкий и полезный на каждый день

Свежий салат с капустой "Весна" — можно есть весь март
Если хочется чего-то легкого, полезного и свежего - этот салат "Весна" станет идеальным дополнением к рациону. Готовится за считанные минуты, а на вкус так, что можно есть весь март.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 500 г;
- консервированная кукуруза — 1 банка (185 г);
- свежий огурец — 1/2 шт.;
- петрушка — по желанию.
Для соуса:
- сметана или йогурт — 100 г;
- уксус — 1 ст. л.;
- масло — 1 ст. л.;
- горчица — 1 ст. л.;
- мед — 1 ч. л;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой, выложить в салатницу.
Добавить консервированную кукурузу. Огурец нарезать треугольниками, добавить к капусте.
Приготовление соуса. Смешать йогурт или сметану, уксус, масло, горчицу и мед. Приправить солью и перцем по вкусу.
Мелко нарезать петрушку, добавить к салату. Заправить соусом, тщательно перемешать.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов
Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.
Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.
Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.
А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.
Читайте Новини.LIVE!