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Свежий салат с капустой "Весна" — можно есть весь март

9 марта 2025 12:05
Марина Евтягина - Редактор
Свежий салат Весна с капустой — легкий и полезный на каждый день
Свежий салат с капустой. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Если хочется чего-то легкого, полезного и свежего - этот салат "Весна" станет идеальным дополнением к рациону. Готовится за считанные минуты, а на вкус так, что можно есть весь март.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 500 г;
  • консервированная кукуруза — 1 банка (185 г);
  • свежий огурец — 1/2 шт.;
  • петрушка — по желанию.

Для соуса:

  • сметана или йогурт — 100 г;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • масло — 1 ст. л.;
  • горчица — 1 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой, выложить в салатницу.

весняний салат
Пекинская капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить консервированную кукурузу. Огурец нарезать треугольниками, добавить к капусте.

весняний салат з пекінською капустою
Кукуруза и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовление соуса. Смешать йогурт или сметану, уксус, масло, горчицу и мед. Приправить солью и перцем по вкусу.

весняний салат з пекінською капустою та огірками
Приготовление соуса. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко нарезать петрушку, добавить к салату. Заправить соусом, тщательно перемешать.

свіжий салат з пекінською капустою та огірками
Овощной салат. Фото: gospodynka.com.ua

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