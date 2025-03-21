Свекольный салат Ежедневный из 3 ингредиентов — рецепт

Свекольный салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Свекольный салат "Ежедневный" — это идеальное сочетание простоты и пользы. Всего три ингредиента, минимум усилий и максимум вкуса. Готовится быстро, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

свекла — 3 шт.;

лук репчатый —1 шт.;

квашеный огурец — 3 шт.;

масло — 3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика (по желанию);

майонез — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

Отваренную свеклу натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле до золотистого цвета, добавив щепотку сахара.

Тертая свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Пока лук охлаждается, натереть на крупной терке квашеные огурцы, отжать лишнюю жидкость и добавить к свекле.

Жареный лук. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить охлажденный лук, пропущенный через пресс чеснок, посолить, поперчить и вмешать майонез. Тщательно перемешать все ингредиенты. Салат готов.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.