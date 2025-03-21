Свекольный салат Ежедневный из 3 ингредиентов — рецепт

Свекольный салат "Ежедневный" — всего 3 ингредиента, а так вкусно
Свекольный салат "Ежедневный" — это идеальное сочетание простоты и пользы. Всего три ингредиента, минимум усилий и максимум вкуса. Готовится быстро, а результат превосходит все ожидания.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла — 3 шт.;
- лук репчатый —1 шт.;
- квашеный огурец — 3 шт.;
- масло — 3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика (по желанию);
- майонез — 1-2 ст. л.
Способ приготовления
Отваренную свеклу натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле до золотистого цвета, добавив щепотку сахара.
Пока лук охлаждается, натереть на крупной терке квашеные огурцы, отжать лишнюю жидкость и добавить к свекле.
Добавить охлажденный лук, пропущенный через пресс чеснок, посолить, поперчить и вмешать майонез. Тщательно перемешать все ингредиенты. Салат готов.
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