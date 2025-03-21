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Свекольный салат "Ежедневный" — всего 3 ингредиента, а так вкусно

21 марта 2025 12:35
Марина Евтягина - Редактор
Свекольный салат Ежедневный из 3 ингредиентов — рецепт
Свекольный салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Свекольный салат "Ежедневный" — это идеальное сочетание простоты и пользы. Всего три ингредиента, минимум усилий и максимум вкуса. Готовится быстро, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • свекла — 3 шт.;
  • лук репчатый —1 шт.;
  • квашеный огурец — 3 шт.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика (по желанию);
  • майонез — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

Отваренную свеклу натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле до золотистого цвета, добавив щепотку сахара.

смачний салат з буряком
Тертая свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Пока лук охлаждается, натереть на крупной терке квашеные огурцы, отжать лишнюю жидкость и добавить к свекле.

смачний та корисний салат з буряком
Жареный лук. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить охлажденный лук, пропущенный через пресс чеснок, посолить, поперчить и вмешать майонез. Тщательно перемешать все ингредиенты. Салат готов.

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Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

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