Бутерброди Святкові — святковий рецепт зі шпротами та сиром

Бутерброди "Святкові". Фото: smachnenke.com.ua

Ці "Святкові" бутерброди стануть яскравим акцентом на святковому столі. Хрумкі грінки, ніжна шпротна паста та свіжі овочі роблять закуску смачною, ароматною та ефектною, навіть без червоної ікри.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

батон — 1 шт.;

яйця варені — 3 шт.;

шпроти — 1 банка;

плавлений сир — 1 шт.;

майонез — 4 ст. л.;

часник — 3–4 зубчики;

помідори чері — 200 г;

солоні огірки — 2 шт.;

кріп — 20 г;

французька гірчиця — 1 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Батон нарізати скибками й обсмажити на сухій сковороді до золотистої скоринки з обох боків. Готові грінки викласти на решітку або дошку, щоб вони охололи та залишилися хрумкими.

Шпроти відкинути на друшляк, олію злити, рибу розім’яти виделкою. Варені яйця та плавлений сир натерти на дрібній тертці, додати до шпрот разом із майонезом, сіллю й перцем. Добре перемішати до однорідної кремоподібної маси.

Бутерброди зі шпротами. Фото: smachnenke.com.ua

Охололі грінки натерти зубчиком часнику для аромату. Зверху щедро нанести рибну пасту, посипати дрібно нарізаним кропом, викласти скибочки помідорів чері та тонкі шматочки солоних огірків. У центр кожного бутерброда додати трохи французької гірчиці.

