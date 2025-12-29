Закуска Мандаринки — святковий рецепт до новорічного столу 2026

Закуска "Мандаринки". Фото: кадр з відео

Закуска "Мандаринки" — це той випадок, коли звичайні продукти перетворюються на справжню окрасу новорічного столу. Яскрава, ніжна та дуже святкова страва дивує з першого погляду й зникає з тарілки однією з перших. Ідеальний варіант для Нового року 2026, коли хочеться і краси, і смаку без складних кроків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Вам знадобиться:

морква — 5 шт. середнього розміру;

куряче філе відварене — 300 г;

плавлені сирки — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

майонез 67% — 3 ст. л.;

часник — 1 великий зубчик;

чорний перець горошком — для декору.

Спосіб приготування

Моркву відварити до м’якості та повністю охолодити. Натерти на найдрібнішій тертці й добре відтиснути зайвий сік, щоб маса була сухою та щільною. Відварене куряче філе дрібно нарізати або розібрати на дуже дрібні волокна та перекласти в глибоку миску.

Приготування начинки. Фото: кадр з відео

Плавлені сирки попередньо охолодити в морозильній камері близько 30 хвилин, після чого натерти на дрібній тертці та додати до курки. Яйця відварити круто, охолодити, очистити та натерти на дрібній тертці. Додати до загальної маси.

Приготування закуски. Фото: кадр з відео

Часник подрібнити через прес і додати до начинки. Заправити майонезом і ретельно перемішати до однорідної, пластичної консистенції. Відрізати шматок харчової плівки. Викласти тонкий шар натертої моркви, злегка утрамбувати. У центр покласти щедру ложку сирно-курячої маси та обережно сформувати кульку, загортаючи начинку в моркву. Краї плівки щільно стягнути. Повторити з усією масою.

Закуска у формі мандаринів. Фото: кадр з відео

Сформовані "мандарини" в плівці покласти в холодильник мінімум на 1–2 години для стабілізації форми. Перед подачею зняти плівку, викласти закуску на тарілку.

