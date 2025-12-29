Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Закуска "Мандаринки" — рецепт до новорічного столу 2026

Закуска "Мандаринки" — рецепт до новорічного столу 2026

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 00:44
Закуска Мандаринки — святковий рецепт до новорічного столу 2026
Закуска "Мандаринки". Фото: кадр з відео

Закуска "Мандаринки" — це той випадок, коли звичайні продукти перетворюються на справжню окрасу новорічного столу. Яскрава, ніжна та дуже святкова страва дивує з першого погляду й зникає з тарілки однією з перших. Ідеальний варіант для Нового року 2026, коли хочеться і краси, і смаку без складних кроків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • морква — 5 шт. середнього розміру;
  • куряче філе відварене — 300 г;
  • плавлені сирки — 2 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • майонез 67% — 3 ст. л.;
  • часник — 1 великий зубчик;
  • чорний перець горошком — для декору.

Спосіб приготування

Моркву відварити до м’якості та повністю охолодити. Натерти на найдрібнішій тертці й добре відтиснути зайвий сік, щоб маса була сухою та щільною. Відварене куряче філе дрібно нарізати або розібрати на дуже дрібні волокна та перекласти в глибоку миску.

закуска Мандаринки святковий рецепт до новорічного столу 2026
Приготування начинки. Фото: кадр з відео

Плавлені сирки попередньо охолодити в морозильній камері близько 30 хвилин, після чого натерти на дрібній тертці та додати до курки. Яйця відварити круто, охолодити, очистити та натерти на дрібній тертці. Додати до загальної маси.

святковий рецепт закуски до новорічного столу 2026
Приготування закуски. Фото: кадр з відео

Часник подрібнити через прес і додати до начинки. Заправити майонезом і ретельно перемішати до однорідної, пластичної консистенції. Відрізати шматок харчової плівки. Викласти тонкий шар натертої моркви, злегка утрамбувати. У центр покласти щедру ложку сирно-курячої маси та обережно сформувати кульку, загортаючи начинку в моркву. Краї плівки щільно стягнути. Повторити з усією масою.

простий рецепт закуски до новорічного столу
Закуска у формі мандаринів. Фото: кадр з відео

Сформовані "мандарини" в плівці покласти в холодильник мінімум на 1–2 години для стабілізації форми. Перед подачею зняти плівку, викласти закуску на тарілку. 

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

мандарини салат рецепт Що приготувати на Новий рік закуска
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації