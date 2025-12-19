Святкова закуска під шампанське — простий рецепт з фото та покроковим приготуванням

Закуска "Під ігристе" — прості продукти, виглядає, як прикраса
Святкова закуска "Під ігристе" виглядає як прикраса столу і водночас готується легко з простих продуктів. Сирний шар з горіхами, в’яленими помідорами та крем-сиром, обваляний у гранаті, створює святковий вигляд та неймовірний смак, який оцінять усі гості.
Вам знадобиться:
- сир твердий — 100 г;
- горіхи (волоські або улюблені) — 50 г;
- в'ялені помідори — 5–6 шт.;
- зелень (кріп, петрушка) — невеликий пучок;
- часник — 1 зубчик;
- крем-сир — 150 г;
- улюблені спеції — до свого смаку;
- гранат — 1 шт.;
- харчова плівка.
Спосіб приготування
Натерти сир на дрібній терці та подрібнити горіхи ножем. Нарізати в’ялені помідори кубиками.
Зелень дрібно нарізати, часник натерти та додати до помідорів з горіхами та сиром. Додати крем-сир і улюблені спеції, ретельно перемішати до однорідності.
На харчову плівку викласти начинку і сформувати руками круглий шар, загорнути та поставити в холодильник до застигання.
Очистити гранат і обваляти шар у зернах, при необхідності поправити форму руками. Зверху прикрасити невеликим пучком зелені та декоративною петелькою з бантиком. Подавати як святкову закуску.
