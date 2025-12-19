Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Закуска "Під ігристе" — прості продукти, виглядає, як прикраса

Закуска "Під ігристе" — прості продукти, виглядає, як прикраса

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 15:04
Святкова закуска під шампанське — простий рецепт з фото та покроковим приготуванням
Закуска "Під ігристе". Фото: кадр з відео

Святкова закуска "Під ігристе" виглядає як прикраса столу і водночас готується легко з простих продуктів. Сирний шар з горіхами, в’яленими помідорами та крем-сиром, обваляний у гранаті, створює святковий вигляд та неймовірний смак, який оцінять усі гості.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир твердий — 100 г;
  • горіхи (волоські або улюблені) — 50 г;
  • в'ялені помідори — 5–6 шт.;
  • зелень (кріп, петрушка) — невеликий пучок;
  • часник — 1 зубчик;
  • крем-сир — 150 г;
  • улюблені спеції — до свого смаку;
  • гранат — 1 шт.;
  • харчова плівка.

Спосіб приготування

Натерти сир на дрібній терці та подрібнити горіхи ножем. Нарізати в’ялені помідори кубиками.

рецепт новорічної закуски
Приготування начинки. Фото: кадр з відео

Зелень дрібно нарізати, часник натерти та додати до помідорів з горіхами та сиром. Додати крем-сир і улюблені спеції, ретельно перемішати до однорідності.

новорічна закуска з куркою та сиром
Начинка в харчовій плівці. Фото: кадр з відео

На харчову плівку викласти начинку і сформувати руками круглий шар, загорнути та поставити в холодильник до застигання.

рецепт новорічної закуски з гранатом
Гранатові зерна. Фото: кадр з відео

Очистити гранат і обваляти шар у зернах, при необхідності поправити форму руками. Зверху прикрасити невеликим пучком зелені та декоративною петелькою з бантиком. Подавати як святкову закуску.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт закуска гранат Новий рік 2026
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації