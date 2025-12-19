Святкова закуска під шампанське — простий рецепт з фото та покроковим приготуванням

Закуска "Під ігристе". Фото: кадр з відео

Святкова закуска "Під ігристе" виглядає як прикраса столу і водночас готується легко з простих продуктів. Сирний шар з горіхами, в’яленими помідорами та крем-сиром, обваляний у гранаті, створює святковий вигляд та неймовірний смак, який оцінять усі гості.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

сир твердий — 100 г;

горіхи (волоські або улюблені) — 50 г;

в'ялені помідори — 5–6 шт.;

зелень (кріп, петрушка) — невеликий пучок;

часник — 1 зубчик;

крем-сир — 150 г;

улюблені спеції — до свого смаку;

гранат — 1 шт.;

харчова плівка.

Спосіб приготування

Натерти сир на дрібній терці та подрібнити горіхи ножем. Нарізати в’ялені помідори кубиками.

Приготування начинки. Фото: кадр з відео

Зелень дрібно нарізати, часник натерти та додати до помідорів з горіхами та сиром. Додати крем-сир і улюблені спеції, ретельно перемішати до однорідності.

Начинка в харчовій плівці. Фото: кадр з відео

На харчову плівку викласти начинку і сформувати руками круглий шар, загорнути та поставити в холодильник до застигання.

Гранатові зерна. Фото: кадр з відео

Очистити гранат і обваляти шар у зернах, при необхідності поправити форму руками. Зверху прикрасити невеликим пучком зелені та декоративною петелькою з бантиком. Подавати як святкову закуску.

