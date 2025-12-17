Відео
Головна Смак Святкові закуски на новорічний стіл — 3 простих рецепти

Святкові закуски на новорічний стіл — 3 простих рецепти

Дата публікації: 17 грудня 2025 21:04
Святкові закуски на новорічний стіл — 3 простих рецепти
Святкові закуски. Фото: кадр з відео

Коли до Нового року залишаються лічені години, а хочеться здивувати гостей смачними та красивими закусками, ці рецепти стають справжньою знахідкою. Усі три варіанти готуються буквально за кілька хвилин, без плити, духовки та зайвої метушні. Просте поєднання доступних продуктів дає яскравий смак і святкову подачу, яка виглядає набагато складніше, ніж є насправді.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти

Закуска №1 з оливками та крабовими паличками

  • оливки — 70–80 г;
  • крабові палички — 7–8 шт.;
  • огірок — 30–40 г;
  • майонез — до свого смаку;
  • лимонний сік — ½ ч. л.;
  • грінки — 8–10 шт.

Закуска №2 з тунцем у кошиках

  • тунець консервований — 200 г;
  • крем-сир — 150 г;
  • синя цибуля — ½ шт.;
  • цедра лимона — з ½ плоду;
  • пісочні кошики — 10–12 шт.;
  • червона ікра або замінник — для декору;
  • свіжий огірок — для декору.

Закуска №3 з авокадо та яйцем

  • авокадо — ½ плоду;
  • яйця — 2 шт.;
  • крем-сир — 30–40 г;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ч. л.;
  • зелена цибуля — до свого смаку;
  • огірок — для декору.

Спосіб приготування закуски №1

Крабові палички дрібно нарізати. Оливки порізати кружальцями або невеликими шматочками. Огірок очистити за бажанням і нарізати дрібним кубиком.

рецепт закуски на новий рік
Бутерброди з начинкою. Фото: кадр з відео

У мисці з’єднати всі інгредієнти, додати майонез і лимонний сік, добре перемішати до однорідності. Готову масу викласти на грінки безпосередньо перед подачею, щоб вони залишалися хрумкими.

Спосіб приготування закуски №2

Тунець відцідити від рідини та розім’яти виделкою. Синю цибулю нарізати максимально дрібно. Додати крем-сир, цедру лимона та добре перемішати до ніжної, пластичної маси.

рецепт закуски з тунцем
Кошики з начинкою. Фото: кадр з відео

Начинити пісочні кошики, зверху прикрасити ікрою та тонкими скибками свіжого огірка. Подавати одразу або зберігати в холодильнику до подачі.

Спосіб приготування закуски №3

Яйця очистити та дрібно нарізати або натерти на тертці. Авокадо очистити, подрібнити виделкою до пюреподібного стану та збризнути лимонним соком.

смачна святкова намазка
Намазка та хліб. Фото: кадр з відео

Додати крем-сир, гірчицю в зернах і добре перемішати. Вмішати яйця та подрібнену зелену цибулю. Закуску викласти у креманки або на скибочки хліба.

бутерброд рецепт хліб закуска Новий рік 2026
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
