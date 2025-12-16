Відео
Головна Смак Шикарна закуска на Різдво та Новий рік — запечений камамбер

Шикарна закуска на Різдво та Новий рік — запечений камамбер

Дата публікації: 16 грудня 2025 16:04
Запечений камамбер — святковий рецепт з фото на Різдво та Новий рік 2026
Запечений сир. Фото: кадр з відео

Ця закуска виглядає розкішно, готується за лічені хвилини та завжди зникає зі столу першою. Запечений камамбер з помідорами та хлібом створює ідеальний баланс ніжності, аромату й святкового настрою.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться:

  • камамбер — 200–250 г;
  • помідори чері — 350 г;
  • хліб — до свого смаку;
  • часник — 1 зубчик;
  • базилік — до свого смаку;
  • оливкова олія — за бажанням.

Спосіб приготування

Камамбер дістати з упаковки та викласти у невелику форму для запікання або на жаростійкий пергамент. Гострим ножем зробити на поверхні сиру неглибокі надрізи хрест-навхрест, не прорізаючи його до кінця. Помідори чері вимити, обсушити й за потреби розрізати навпіл. Хліб нарізати скибками або великими кубиками. Часник очистити й дуже дрібно нарізати або злегка розчавити ножем.

рецепт запеченого камамберу
Надрізи на сирі. Фото: кадр з відео

У надрізи на сирі додати шматочки часнику та кілька листочків базиліку. Навколо камамбера викласти помідори чері й хліб. За бажанням злегка скропити все оливковою олією.

скільки часу запікати камамбер
Сир з хлібом та помідорами. Фото: кадр з відео

Запікати у розігрітій до 180°C духовці до моменту, коли сир стане м’яким усередині, а хліб підрум’яниться. Камамбер має легко розтікатися при надрізі, але зберігати форму. Подавати одразу, поки сир гарячий. Занурювати хліб у ніжну сирну серединку, поєднуючи з соковитими запеченими помідорами та ароматним базиліком.

Різдво сир рецепт закуска камамбер Новий рік 2026
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
