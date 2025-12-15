Новорічний салат Виноградне гроно з куркою, сиром і горіхами — святковий рецепт з фото

Новорічний салат "Виноградне гроно". Фото: smachnenke.com.ua

Цей новорічний салат "Виноградне гроно" завжди стає центром уваги на святковому столі. Шари ніжного м’яса, маринованої цибулі, яєць, сиру і горіхів утворюють гармонійну основу для соковитого винограду, а майонез робить салат кремовим і ароматним. Страва виходить святковою, смачною та дуже красиво виглядає.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряча грудка — 1 шт. (300–350 г);

цибуля — 1 шт.;

яйця — 4 шт.;

твердий сир — 150 г;

волоські горіхи — 70 г;

виноград — 300–350 г;

майонез — до свого смаку.

Для маринаду цибулі:

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

яблучний оцет — 2 ст. л.;

гаряча вода — 1 склянка.

Спосіб приготування

Курячу грудку відварити з лавровим листком та чорним перцем горошком, остудити та нарізати кубиками. Викласти на овальне блюдо, формуючи основу салату. Цибулю дрібно нарізати, залити гарячим маринадом (сіль, цукор, оцет, окріп), через 10 хвилин злити рідину та викласти цибулю поверх курки. Зробити тонкий шар майонезу.

Горіхи та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Варені яйця натерти на крупній тертці, викласти наступним шаром, трохи підсолити та накрити майонезом. Волоські горіхи підсмажити на сухій сковороді, дрібно порубати та посипати шар яєць, знову додати тонкий шар майонезу.

Чорний виноград. Фото: smachnenke.com.ua

Сир натерти на дрібній тертці, покрити салат зверху та з боків, злегка промазати майонезом. Великі ягоди винограду розрізати навпіл, видалити кісточки та викласти рядами поверх салату. Для прикраси додати гілочки петрушки.

