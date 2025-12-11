Салат Карпати з куркою, грибами та яйцями — покроковий рецепт з фото

Салат з куркою "Карпати". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат "Карпати" поєднує знайомі домашні смаки й святкову ніжність. Курка, мариновані гриби, яйця та овочі створюють гармонійний баланс текстур і ароматів. Кожен шар просочується соусом, тому страва виходить соковитою, легкою та водночас поживною. Ідеальний вибір для сімейної вечері або святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

курячі четвертинки запечені — 2 шт. (м’ясо 350 г);

яйця варені — 5 шт.;

огірки солоні — 4 шт. (180 г);

морква — 1 шт. (230 г);

гриби мариновані — 1 банка (500 мл.);

цибуля — 1 шт. (230 г);

майонез — 150 г;

олія для смаження — за потреби.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими чверть кільцями й обсмажити на олії до золотистого кольору. Зняти з вогню та перекласти в тарілку, щоб охолола.

Яйця та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Курку нарізати вздовж волокон тонкими смужками. Тарілку змастити невеликою кількістю майонезу та викласти перший шар — куряче м’ясо. Злегка змастити його майонезом.

Гриби та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця розділити на білки та жовтки. Білки натерти на середній тертці безпосередньо на салат, розподілити рівномірно та нанести тонку сітку з майонезу. Огірки нарізати тонкою соломкою, попередньо видаливши зайву рідину. Викласти наступним шаром і змастити майонезом.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Моркву відварити, остудити та натерти на великій тертці. Розподілити поверх огірків і знову нанести майонез. Гриби відкинути на сито, дати стекти рідині, потім викласти їх рівним шаром і змастити майонезом. Додати обсмажену цибулю, а зверху натерти жовтки на середній тертці. Краї салату вирівняти, сам салат не притискати, щоб він залишився повітряним. Поставити в холодильник на кілька годин, щоб просочився. Перед подачею прикрасити за бажанням.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.