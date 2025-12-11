Відео
Головна Смак Салат з куркою "Карпати" — давно забутий рецепт на свято

Салат з куркою "Карпати" — давно забутий рецепт на свято

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 12:04
Салат Карпати з куркою, грибами та яйцями — покроковий рецепт з фото
Салат з куркою "Карпати". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат "Карпати" поєднує знайомі домашні смаки й святкову ніжність. Курка, мариновані гриби, яйця та овочі створюють гармонійний баланс текстур і ароматів. Кожен шар просочується соусом, тому страва виходить соковитою, легкою та водночас поживною. Ідеальний вибір для сімейної вечері або святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курячі четвертинки запечені — 2 шт. (м’ясо 350 г);
  • яйця варені — 5 шт.;
  • огірки солоні — 4 шт. (180 г);
  • морква — 1 шт. (230 г);
  • гриби мариновані — 1 банка (500 мл.);
  • цибуля — 1 шт. (230 г);
  • майонез — 150 г;
  • олія для смаження — за потреби.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими чверть кільцями й обсмажити на олії до золотистого кольору. Зняти з вогню та перекласти в тарілку, щоб охолола.

салат з куркою та грибами
Яйця та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Курку нарізати вздовж волокон тонкими смужками. Тарілку змастити невеликою кількістю майонезу та викласти перший шар — куряче м’ясо. Злегка змастити його майонезом.

смачний салат на новий рік
Гриби та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця розділити на білки та жовтки. Білки натерти на середній тертці безпосередньо на салат, розподілити рівномірно та нанести тонку сітку з майонезу. Огірки нарізати тонкою соломкою, попередньо видаливши зайву рідину. Викласти наступним шаром і змастити майонезом.

рецепт салату з маринованими грибами
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Моркву відварити, остудити та натерти на великій тертці. Розподілити поверх огірків і знову нанести майонез. Гриби відкинути на сито, дати стекти рідині, потім викласти їх рівним шаром і змастити майонезом. Додати обсмажену цибулю, а зверху натерти жовтки на середній тертці. Краї салату вирівняти, сам салат не притискати, щоб він залишився повітряним. Поставити в холодильник на кілька годин, щоб просочився. Перед подачею прикрасити за бажанням.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт гриби курка закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
