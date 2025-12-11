Салат Карпати з куркою, грибами та яйцями — покроковий рецепт з фото

Салат з куркою "Карпати" — давно забутий рецепт на свято
Цей салат "Карпати" поєднує знайомі домашні смаки й святкову ніжність. Курка, мариновані гриби, яйця та овочі створюють гармонійний баланс текстур і ароматів. Кожен шар просочується соусом, тому страва виходить соковитою, легкою та водночас поживною. Ідеальний вибір для сімейної вечері або святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- курячі четвертинки запечені — 2 шт. (м’ясо 350 г);
- яйця варені — 5 шт.;
- огірки солоні — 4 шт. (180 г);
- морква — 1 шт. (230 г);
- гриби мариновані — 1 банка (500 мл.);
- цибуля — 1 шт. (230 г);
- майонез — 150 г;
- олія для смаження — за потреби.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати тонкими чверть кільцями й обсмажити на олії до золотистого кольору. Зняти з вогню та перекласти в тарілку, щоб охолола.
Курку нарізати вздовж волокон тонкими смужками. Тарілку змастити невеликою кількістю майонезу та викласти перший шар — куряче м’ясо. Злегка змастити його майонезом.
Яйця розділити на білки та жовтки. Білки натерти на середній тертці безпосередньо на салат, розподілити рівномірно та нанести тонку сітку з майонезу. Огірки нарізати тонкою соломкою, попередньо видаливши зайву рідину. Викласти наступним шаром і змастити майонезом.
Моркву відварити, остудити та натерти на великій тертці. Розподілити поверх огірків і знову нанести майонез. Гриби відкинути на сито, дати стекти рідині, потім викласти їх рівним шаром і змастити майонезом. Додати обсмажену цибулю, а зверху натерти жовтки на середній тертці. Краї салату вирівняти, сам салат не притискати, щоб він залишився повітряним. Поставити в холодильник на кілька годин, щоб просочився. Перед подачею прикрасити за бажанням.
