Салат Карпаты с курицей, грибами и яйцами — пошаговый рецепт с фото

Салат с курицей "Карпаты" — давно забытый рецепт на праздник
Этот салат "Карпаты" сочетает знакомые домашние вкусы и праздничную нежность. Курица, маринованные грибы, яйца и овощи создают гармоничный баланс текстур и ароматов. Каждый слой пропитывается соусом, поэтому блюдо получается сочным, легким и одновременно питательным. Идеальный выбор для семейного ужина или праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриные четвертинки запеченные — 2 шт. (мясо 350 г);
- яйца вареные — 5 шт.;
- огурцы соленые — 4 шт. (180 г);
- морковь — 1 шт. (230 г);
- грибы маринованные — 1 банка (500 мл.);
- лук — 1 шт. (230 г);
- майонез — 150 г;
- масло для жарки — при необходимости.
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими четверть кольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Снять с огня и переложить в тарелку, чтобы остыл.
Курицу нарезать вдоль волокон тонкими полосками. Тарелку смазать небольшим количеством майонеза и выложить первый слой — куриное мясо. Слегка смазать его майонезом.
Яйца разделить на белки и желтки. Белки натереть на средней терке непосредственно на салат, распределить равномерно и нанести тонкую сетку из майонеза. Огурцы нарезать тонкой соломкой, предварительно удалив лишнюю жидкость. Выложить следующим слоем и смазать майонезом.
Морковь отварить, остудить и натереть на крупной терке. Распределить поверх огурцов и снова нанести майонез. Грибы откинуть на сито, дать стечь жидкости, затем выложить их ровным слоем и смазать майонезом. Добавить обжаренный лук, а сверху натереть желтки на средней терке. Края салата выровнять, сам салат не прижимать, чтобы он остался воздушным. Поставить в холодильник на несколько часов, чтобы пропитался. Перед подачей украсить по желанию.
