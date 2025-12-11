Видео
Салат с курицей "Карпаты" — давно забытый рецепт на праздник

Дата публикации 11 декабря 2025 12:04
Салат Карпаты с курицей, грибами и яйцами — пошаговый рецепт с фото
Салат с курицей "Карпаты". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат "Карпаты" сочетает знакомые домашние вкусы и праздничную нежность. Курица, маринованные грибы, яйца и овощи создают гармоничный баланс текстур и ароматов. Каждый слой пропитывается соусом, поэтому блюдо получается сочным, легким и одновременно питательным. Идеальный выбор для семейного ужина или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • куриные четвертинки запеченные — 2 шт. (мясо 350 г);
  • яйца вареные — 5 шт.;
  • огурцы соленые — 4 шт. (180 г);
  • морковь — 1 шт. (230 г);
  • грибы маринованные — 1 банка (500 мл.);
  • лук — 1 шт. (230 г);
  • майонез — 150 г;
  • масло для жарки — при необходимости.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими четверть кольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Снять с огня и переложить в тарелку, чтобы остыл.

салат з куркою та грибами
Яйца и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Курицу нарезать вдоль волокон тонкими полосками. Тарелку смазать небольшим количеством майонеза и выложить первый слой — куриное мясо. Слегка смазать его майонезом.

смачний салат на новий рік
Грибы и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца разделить на белки и желтки. Белки натереть на средней терке непосредственно на салат, распределить равномерно и нанести тонкую сетку из майонеза. Огурцы нарезать тонкой соломкой, предварительно удалив лишнюю жидкость. Выложить следующим слоем и смазать майонезом.

рецепт салату з маринованими грибами
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Морковь отварить, остудить и натереть на крупной терке. Распределить поверх огурцов и снова нанести майонез. Грибы откинуть на сито, дать стечь жидкости, затем выложить их ровным слоем и смазать майонезом. Добавить обжаренный лук, а сверху натереть желтки на средней терке. Края салата выровнять, сам салат не прижимать, чтобы он остался воздушным. Поставить в холодильник на несколько часов, чтобы пропитался. Перед подачей украсить по желанию.

салат рецепт грибы курица закуска
Юлия Щербак
Автор:
Юлия Щербак
