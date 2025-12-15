Новогодний салат Виноградная гроздь с курицей, сыром и орехами — праздничный рецепт с фото

Новогодний салат "Виноградная гроздь" — самый красивый на столе
Этот новогодний салат "Виноградная гроздь" всегда становится центром внимания на праздничном столе. Слои нежного мяса, маринованного лука, яиц, сыра и орехов образуют гармоничную основу для сочного винограда, а майонез делает салат кремовым и ароматным. Блюдо получается праздничным, вкусным и очень красиво выглядит.
Вам понадобится:
- куриная грудка — 1 шт. (300-350 г);
- лук — 1 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- грецкие орехи — 70 г;
- виноград — 300-350 г;
- майонез — по своему вкусу.
Для маринада лука:
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- яблочный уксус — 2 ст. л.;
- горячая вода — 1 стакан.
Способ приготовления
Куриную грудку отварить с лавровым листом и черным перцем горошком, остудить и нарезать кубиками. Выложить на овальное блюдо, формируя основу салата. Лук мелко нарезать, залить горячим маринадом (соль, сахар, уксус, кипяток), через 10 минут слить жидкость и выложить лук поверх курицы. Сделать тонкий слой майонеза.
Вареные яйца натереть на крупной терке, выложить следующим слоем, немного подсолить и накрыть майонезом. Грецкие орехи поджарить на сухой сковороде, мелко порубить и посыпать слой яиц, снова добавить тонкий слой майонеза.
Сыр натереть на мелкой терке, покрыть салат сверху и по бокам, слегка промазать майонезом. Крупные ягоды винограда разрезать пополам, удалить косточки и выложить рядами поверх салата. Для украшения добавить веточки петрушки.
