Новогодний салат "Виноградная гроздь" — самый красивый на столе

Дата публикации 15 декабря 2025 12:04
Новогодний салат Виноградная гроздь с курицей, сыром и орехами — праздничный рецепт с фото
Новогодний салат "Виноградная гроздь". Фото: smachnenke.com.ua

Этот новогодний салат "Виноградная гроздь" всегда становится центром внимания на праздничном столе. Слои нежного мяса, маринованного лука, яиц, сыра и орехов образуют гармоничную основу для сочного винограда, а майонез делает салат кремовым и ароматным. Блюдо получается праздничным, вкусным и очень красиво выглядит.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • куриная грудка — 1 шт. (300-350 г);
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • грецкие орехи — 70 г;
  • виноград — 300-350 г;
  • майонез — по своему вкусу.

Для маринада лука:

  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.;
  • горячая вода — 1 стакан.

Способ приготовления

Куриную грудку отварить с лавровым листом и черным перцем горошком, остудить и нарезать кубиками. Выложить на овальное блюдо, формируя основу салата. Лук мелко нарезать, залить горячим маринадом (соль, сахар, уксус, кипяток), через 10 минут слить жидкость и выложить лук поверх курицы. Сделать тонкий слой майонеза.

рецепт салату з виноградом
Орехи и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Вареные яйца натереть на крупной терке, выложить следующим слоем, немного подсолить и накрыть майонезом. Грецкие орехи поджарить на сухой сковороде, мелко порубить и посыпать слой яиц, снова добавить тонкий слой майонеза.

рецепт салату з виноградом та куркою
Черный виноград. Фото: smachnenke.com.ua

Сыр натереть на мелкой терке, покрыть салат сверху и по бокам, слегка промазать майонезом. Крупные ягоды винограда разрезать пополам, удалить косточки и выложить рядами поверх салата. Для украшения добавить веточки петрушки.

Юлия Щербак
Автор:
Юлия Щербак
