Запеченный камамбер — праздничный рецепт с фото на Рождество и Новый год 2026

Шикарная закуска на Рождество и Новый год — запеченный камамбер
Эта закуска выглядит роскошно, готовится за считанные минуты и всегда исчезает со стола первой. Запеченный камамбер с помидорами и хлебом создает идеальный баланс нежности, аромата и праздничного настроения.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- камамбер — 200-250 г;
- помидоры черри — 350 г;
- хлеб — по своему вкусу;
- чеснок — 1 зубчик;
- базилик — по своему вкусу;
- оливковое масло — по желанию.
Способ приготовления
Камамбер достать из упаковки и выложить в небольшую форму для запекания или на жаростойкий пергамент. Острым ножом сделать на поверхности сыра неглубокие надрезы крест-накрест, не прорезая его до конца. Помидоры черри вымыть, обсушить и при необходимости разрезать пополам. Хлеб нарезать ломтиками или крупными кубиками. Чеснок очистить и очень мелко нарезать или слегка раздавить ножом.
В надрезы на сыре добавить кусочки чеснока и несколько листочков базилика. Вокруг камамбера выложить помидоры черри и хлеб. По желанию слегка сбрызнуть все оливковым маслом.
Запекать в разогретой до 180°C духовке до момента, когда сыр станет мягким внутри, а хлеб подрумянится. Камамбер должен легко растекаться при надрезе, но сохранять форму. Подавать сразу, пока сыр горячий. Погружать хлеб в нежную сырную серединку, сочетая с сочными запеченными помидорами и ароматным базиликом.
