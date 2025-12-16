Запеченный камамбер — праздничный рецепт с фото на Рождество и Новый год 2026

Запеченный сыр. Фото: кадр из видео

Эта закуска выглядит роскошно, готовится за считанные минуты и всегда исчезает со стола первой. Запеченный камамбер с помидорами и хлебом создает идеальный баланс нежности, аромата и праздничного настроения.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

камамбер — 200-250 г;

помидоры черри — 350 г;

хлеб — по своему вкусу;

чеснок — 1 зубчик;

базилик — по своему вкусу;

оливковое масло — по желанию.

Способ приготовления

Камамбер достать из упаковки и выложить в небольшую форму для запекания или на жаростойкий пергамент. Острым ножом сделать на поверхности сыра неглубокие надрезы крест-накрест, не прорезая его до конца. Помидоры черри вымыть, обсушить и при необходимости разрезать пополам. Хлеб нарезать ломтиками или крупными кубиками. Чеснок очистить и очень мелко нарезать или слегка раздавить ножом.

Надрезы на сыре. Фото: кадр из видео

В надрезы на сыре добавить кусочки чеснока и несколько листочков базилика. Вокруг камамбера выложить помидоры черри и хлеб. По желанию слегка сбрызнуть все оливковым маслом.

Сыр с хлебом и помидорами. Фото: кадр из видео

Запекать в разогретой до 180°C духовке до момента, когда сыр станет мягким внутри, а хлеб подрумянится. Камамбер должен легко растекаться при надрезе, но сохранять форму. Подавать сразу, пока сыр горячий. Погружать хлеб в нежную сырную серединку, сочетая с сочными запеченными помидорами и ароматным базиликом.

