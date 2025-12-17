Праздничные закуски на новогодний стол — 3 простых рецепта

Праздничные закуски. Фото: кадр из видео

Когда до Нового года остаются считанные часы, а хочется удивить гостей вкусными и красивыми закусками, эти рецепты становятся настоящей находкой. Все три варианта готовятся буквально за несколько минут, без плиты, духовки и лишней суеты. Простое сочетание доступных продуктов дает яркий вкус и праздничную подачу, которая выглядит намного сложнее, чем есть на самом деле.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Закуска №1 с оливками и крабовыми палочками

оливки — 70-80 г;

крабовые палочки — 7-8 шт.;

огурец — 30-40 г;

майонез — по своему вкусу;

лимонный сок — ½ ч. л.;

гренки — 8-10 шт.

Закуска №2 с тунцом в корзинках

тунец консервированный — 200 г;

крем-сыр — 150 г;

синий лук — ½ шт.;

цедра лимона — с ½ плода;

песочные корзинки — 10-12 шт.;

красная икра или заменитель — для декора;

свежий огурец — для декора.

Закуска №3 с авокадо и яйцом

авокадо — ½ плода;

яйца — 2 шт.;

крем-сыр — 30-40 г;

горчица в зернах — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

зеленый лук — по своему вкусу;

огурец — для декора.

Способ приготовления закуски №1

Крабовые палочки мелко нарезать. Оливки порезать кружочками или небольшими кусочками. Огурец очистить по желанию и нарезать мелким кубиком.

Бутерброды с начинкой. Фото: кадр из видео

В миске соединить все ингредиенты, добавить майонез и лимонный сок, хорошо перемешать до однородности. Готовую массу выложить на гренки непосредственно перед подачей, чтобы они оставались хрустящими.

Способ приготовления закуски №2

Тунец отцедить от жидкости и размять вилкой. Синий лук нарезать максимально мелко. Добавить крем-сыр, цедру лимона и хорошо перемешать до нежной, пластичной массы.

Корзинки с начинкой. Фото: кадр из видео

Начинить песочные корзинки, сверху украсить икрой и тонкими ломтиками свежего огурца. Подавать сразу или хранить в холодильнике до подачи.

Способ приготовления закуски №3

Яйца очистить и мелко нарезать или натереть на терке. Авокадо очистить, измельчить вилкой до пюреобразного состояния и сбрызнуть лимонным соком.

Намазка и хлеб. Фото: кадр из видео

Добавить крем-сыр, горчицу в зернах и хорошо перемешать. Вмешать яйца и измельченный зеленый лук. Закуску выложить в ломтики хлеба.

