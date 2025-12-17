Праздничные закуски на новогодний стол — 3 простых рецепта
Когда до Нового года остаются считанные часы, а хочется удивить гостей вкусными и красивыми закусками, эти рецепты становятся настоящей находкой. Все три варианта готовятся буквально за несколько минут, без плиты, духовки и лишней суеты. Простое сочетание доступных продуктов дает яркий вкус и праздничную подачу, которая выглядит намного сложнее, чем есть на самом деле.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Закуска №1 с оливками и крабовыми палочками
- оливки — 70-80 г;
- крабовые палочки — 7-8 шт.;
- огурец — 30-40 г;
- майонез — по своему вкусу;
- лимонный сок — ½ ч. л.;
- гренки — 8-10 шт.
Закуска №2 с тунцом в корзинках
- тунец консервированный — 200 г;
- крем-сыр — 150 г;
- синий лук — ½ шт.;
- цедра лимона — с ½ плода;
- песочные корзинки — 10-12 шт.;
- красная икра или заменитель — для декора;
- свежий огурец — для декора.
Закуска №3 с авокадо и яйцом
- авокадо — ½ плода;
- яйца — 2 шт.;
- крем-сыр — 30-40 г;
- горчица в зернах — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- зеленый лук — по своему вкусу;
- огурец — для декора.
Способ приготовления закуски №1
Крабовые палочки мелко нарезать. Оливки порезать кружочками или небольшими кусочками. Огурец очистить по желанию и нарезать мелким кубиком.
В миске соединить все ингредиенты, добавить майонез и лимонный сок, хорошо перемешать до однородности. Готовую массу выложить на гренки непосредственно перед подачей, чтобы они оставались хрустящими.
Способ приготовления закуски №2
Тунец отцедить от жидкости и размять вилкой. Синий лук нарезать максимально мелко. Добавить крем-сыр, цедру лимона и хорошо перемешать до нежной, пластичной массы.
Начинить песочные корзинки, сверху украсить икрой и тонкими ломтиками свежего огурца. Подавать сразу или хранить в холодильнике до подачи.
Способ приготовления закуски №3
Яйца очистить и мелко нарезать или натереть на терке. Авокадо очистить, измельчить вилкой до пюреобразного состояния и сбрызнуть лимонным соком.
Добавить крем-сыр, горчицу в зернах и хорошо перемешать. Вмешать яйца и измельченный зеленый лук. Закуску выложить в ломтики хлеба.
