Україна
Праздничные закуски на новогодний стол — 3 простых рецепта

Праздничные закуски на новогодний стол — 3 простых рецепта

Дата публикации 17 декабря 2025 21:04
Праздничные закуски на новогодний стол — 3 простых рецепта
Праздничные закуски. Фото: кадр из видео

Когда до Нового года остаются считанные часы, а хочется удивить гостей вкусными и красивыми закусками, эти рецепты становятся настоящей находкой. Все три варианта готовятся буквально за несколько минут, без плиты, духовки и лишней суеты. Простое сочетание доступных продуктов дает яркий вкус и праздничную подачу, которая выглядит намного сложнее, чем есть на самом деле.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Закуска №1 с оливками и крабовыми палочками

  • оливки — 70-80 г;
  • крабовые палочки — 7-8 шт.;
  • огурец — 30-40 г;
  • майонез — по своему вкусу;
  • лимонный сок — ½ ч. л.;
  • гренки — 8-10 шт.

Закуска №2 с тунцом в корзинках

  • тунец консервированный — 200 г;
  • крем-сыр — 150 г;
  • синий лук — ½ шт.;
  • цедра лимона — с ½ плода;
  • песочные корзинки — 10-12 шт.;
  • красная икра или заменитель — для декора;
  • свежий огурец — для декора.

Закуска №3 с авокадо и яйцом

  • авокадо — ½ плода;
  • яйца — 2 шт.;
  • крем-сыр — 30-40 г;
  • горчица в зернах — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • зеленый лук — по своему вкусу;
  • огурец — для декора.

Способ приготовления закуски №1

Крабовые палочки мелко нарезать. Оливки порезать кружочками или небольшими кусочками. Огурец очистить по желанию и нарезать мелким кубиком.

рецепт закуски на новий рік
Бутерброды с начинкой. Фото: кадр из видео

В миске соединить все ингредиенты, добавить майонез и лимонный сок, хорошо перемешать до однородности. Готовую массу выложить на гренки непосредственно перед подачей, чтобы они оставались хрустящими.

Способ приготовления закуски №2

Тунец отцедить от жидкости и размять вилкой. Синий лук нарезать максимально мелко. Добавить крем-сыр, цедру лимона и хорошо перемешать до нежной, пластичной массы.

рецепт закуски з тунцем
Корзинки с начинкой. Фото: кадр из видео

Начинить песочные корзинки, сверху украсить икрой и тонкими ломтиками свежего огурца. Подавать сразу или хранить в холодильнике до подачи.

Способ приготовления закуски №3

Яйца очистить и мелко нарезать или натереть на терке. Авокадо очистить, измельчить вилкой до пюреобразного состояния и сбрызнуть лимонным соком.

смачна святкова намазка
Намазка и хлеб. Фото: кадр из видео

Добавить крем-сыр, горчицу в зернах и хорошо перемешать. Вмешать яйца и измельченный зеленый лук. Закуску выложить в ломтики хлеба.

бутерброд рецепт хлеб закуска Новый год 2026
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
