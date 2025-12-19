Видео
Україна
Видео

Закуска "Под игристое" — простые продукты, выглядит как украшение

Закуска "Под игристое" — простые продукты, выглядит как украшение

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 15:04
Праздничная закуска под шампанское — простой рецепт с фото и пошаговым приготовлением
Закуска "Под игристое". Фото: кадр из видео

Праздничная закуска "Под игристое" выглядит как украшение стола и одновременно готовится легко из простых продуктов. Сырный слой с орехами, вялеными помидорами и крем-сыром, обвалянный в гранате, создает праздничный вид и невероятный вкус, который оценят все гости.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сыр твердый — 100 г;
  • орехи (грецкие или любимые) — 50 г;
  • вяленые помидоры — 5-6 шт.;
  • зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • крем-сыр — 150 г;
  • любимые специи — по своему вкусу;
  • гранат — 1 шт.;
  • пищевая пленка.

Способ приготовления

Натереть сыр на мелкой терке и измельчить орехи ножом. Нарезать вяленые помидоры кубиками.

рецепт новорічної закуски
Приготовление начинки. Фото: кадр из видео

Зелень мелко нарезать, чеснок натереть и добавить к помидорам с орехами и сыром. Добавить крем-сыр и любимые специи, тщательно перемешать до однородности.

новорічна закуска з куркою та сиром
Начинка в пищевой пленке. Фото: кадр из видео

На пищевую пленку выложить начинку и сформировать руками круглый слой, завернуть и поставить в холодильник до застывания.

рецепт новорічної закуски з гранатом
Гранатовые зерна. Фото: кадр из видео

Очистить гранат и обвалять слой в зернах, при необходимости поправить форму руками. Сверху украсить небольшим пучком зелени и декоративной петелькой с бантиком. Подавать как праздничную закуску.

салат рецепт закуска гранат Новый год 2026
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
