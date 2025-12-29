Закуска Мандаринки — праздничный рецепт к новогоднему столу 2026

Закуска "Мандаринки". Фото: кадр из видео

Закуска "Мандаринки" — это тот случай, когда обычные продукты превращаются в настоящее украшение новогоднего стола. Яркое, нежное и очень праздничное блюдо удивляет с первого взгляда и исчезает с тарелки одним из первых. Идеальный вариант для Нового года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Вам понадобится:

морковь — 5 шт. среднего размера;

куриное филе отварное — 300 г;

плавленые сырки — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

майонез 67% — 3 ст. л.;

чеснок — 1 крупный зубчик;

черный перец горошком — для декора.

Способ приготовления

Морковь отварить до мягкости и полностью охладить. Натереть на самой мелкой терке и хорошо отжать лишний сок, чтобы масса была сухой и плотной. Отваренное куриное филе мелко нарезать или разобрать на очень мелкие волокна и переложить в глубокую миску.

Приготовление начинки. Фото: кадр из видео

Плавленые сырки предварительно охладить в морозильной камере около 30 минут, после чего натереть на мелкой терке и добавить к курице. Яйца отварить вкрутую, охладить, очистить и натереть на мелкой терке. Добавить к общей массе.

Приготовление закуски. Фото: кадр из видео

Чеснок измельчить через пресс и добавить к начинке. Заправить майонезом и тщательно перемешать до однородной, пластичной консистенции. Отрезать кусок пищевой пленки. Выложить тонкий слой натертой моркови, слегка утрамбовать. В центр положить щедрую ложку сырно-куриной массы и осторожно сформировать шарик, заворачивая начинку в морковь. Края пленки плотно стянуть. Повторить со всей массой.

Закуска в форме мандаринов. Фото: кадр из видео

Сформированные "мандарины" в пленке положить в холодильник минимум на 1-2 часа для стабилизации формы. Перед подачей снять пленку, выложить закуску на тарелку.

