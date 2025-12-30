Бутерброды Праздничные — праздничный рецепт со шпротами и сыром

Бутерброды "Праздничные". Фото: smachnenke.com.ua

Эти "Праздничные" бутерброды станут ярким акцентом на праздничном столе. Хрустящие гренки, нежная шпротная паста и свежие овощи делают закуску вкусной, ароматной и эффектной, даже без красной икры.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

батон — 1 шт.;

яйца вареные — 3 шт.;

шпроты — 1 банка;

плавленый сыр — 1 шт.;

майонез — 4 ст. л.;

чеснок — 3-4 зубчика;

помидоры черри — 200 г;

соленые огурцы — 2 шт.;

укроп — 20 г;

французская горчица — 1 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Батон нарезать ломтиками и обжарить на сухой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые гренки выложить на решетку или доску, чтобы они остыли и остались хрустящими.

Шпроты откинуть на дуршлаг, масло слить, рыбу размять вилкой. Вареные яйца и плавленый сыр натереть на мелкой терке, добавить к шпротам вместе с майонезом, солью и перцем. Хорошо перемешать до однородной кремообразной массы.

Бутерброды со шпротами. Фото: smachnenke.com.ua

Остывшие гренки натереть зубчиком чеснока для аромата. Сверху щедро нанести рыбную пасту, посыпать мелко нарезанным укропом, выложить ломтики помидоров черри и тонкие кусочки соленых огурцов. В центр каждого бутерброда добавить немного французской горчицы.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.