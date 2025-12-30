Видео
Главная Вкус Бутерброды "Праздничные" — они лучше чем с красной икрой

Бутерброды "Праздничные" — они лучше чем с красной икрой

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 15:04
Бутерброды Праздничные — праздничный рецепт со шпротами и сыром
Бутерброды "Праздничные". Фото: smachnenke.com.ua

Эти "Праздничные" бутерброды станут ярким акцентом на праздничном столе. Хрустящие гренки, нежная шпротная паста и свежие овощи делают закуску вкусной, ароматной и эффектной, даже без красной икры.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • батон — 1 шт.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • шпроты — 1 банка;
  • плавленый сыр — 1 шт.;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • помидоры черри — 200 г;
  • соленые огурцы — 2 шт.;
  • укроп — 20 г;
  • французская горчица — 1 ст. л.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Батон нарезать ломтиками и обжарить на сухой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые гренки выложить на решетку или доску, чтобы они остыли и остались хрустящими.

Шпроты откинуть на дуршлаг, масло слить, рыбу размять вилкой. Вареные яйца и плавленый сыр натереть на мелкой терке, добавить к шпротам вместе с майонезом, солью и перцем. Хорошо перемешать до однородной кремообразной массы.

бутерброди Святкові, краще ніж з червоною ікрою
Бутерброды со шпротами. Фото: smachnenke.com.ua

Остывшие гренки натереть зубчиком чеснока для аромата. Сверху щедро нанести рыбную пасту, посыпать мелко нарезанным укропом, выложить ломтики помидоров черри и тонкие кусочки соленых огурцов. В центр каждого бутерброда добавить немного французской горчицы.

бутерброд рецепт Что приготовить на Новый год закуска шпроты Новый год 2026
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
