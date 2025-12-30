Бутерброды Праздничные — праздничный рецепт со шпротами и сыром

Бутерброды "Праздничные" — они лучше чем с красной икрой
Эти "Праздничные" бутерброды станут ярким акцентом на праздничном столе. Хрустящие гренки, нежная шпротная паста и свежие овощи делают закуску вкусной, ароматной и эффектной, даже без красной икры.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- батон — 1 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- шпроты — 1 банка;
- плавленый сыр — 1 шт.;
- майонез — 4 ст. л.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- помидоры черри — 200 г;
- соленые огурцы — 2 шт.;
- укроп — 20 г;
- французская горчица — 1 ст. л.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Батон нарезать ломтиками и обжарить на сухой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые гренки выложить на решетку или доску, чтобы они остыли и остались хрустящими.
Шпроты откинуть на дуршлаг, масло слить, рыбу размять вилкой. Вареные яйца и плавленый сыр натереть на мелкой терке, добавить к шпротам вместе с майонезом, солью и перцем. Хорошо перемешать до однородной кремообразной массы.
Остывшие гренки натереть зубчиком чеснока для аромата. Сверху щедро нанести рыбную пасту, посыпать мелко нарезанным укропом, выложить ломтики помидоров черри и тонкие кусочки соленых огурцов. В центр каждого бутерброда добавить немного французской горчицы.
