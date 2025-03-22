Бутерброди з намазкою на сніданок — смачний рецепт, просто і швидко

Бутерброди на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Пропонуємо вам швидкий і смачний варіант сніданку. Спробуйте бутерброди з ніжною намазкою з печінки тріски, яєць і сиру. Вони готуються за лічені хвилини, мають насичений смак і чудово смакують як у будні, так і на святковому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

печінка тріски — 1 баночка (120 г);

яйця — 2 шт.;

зелена цибуля — за смаком;

плавлений сирок — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

майонез — 1 ст. л.;

батон — для подачі.

Спосіб приготування

Злити олію з печінки тріски, розім’яти її вилкою, залишаючи невеликі шматочки — маса не повинна бути однорідною. Краще використовувати печінку цілими шматками в олії, адже вона має насиченіший смак.

Печніка та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Відварені яйця та плавлений сир натерти на дрібній тертці. Якщо сир якісний (не сирний продукт), він чудово доповнить страву, хоча за бажанням можна обійтись і без нього.

Подрібнена зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно або середньо нарізати зелену цибулю та додати до яєчно-сирної маси. Часник пропустити через прес і змішати з печінкою.

Приготування намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Додати ложку майонезу для з’єднання інгредієнтів і легкого смаку. Можна використати замість нього трохи олії з-під печінки, але страва вийде менш виразною. Посолити за потребою.

Приготування бутербродів. Фото: gospodynka.com.ua

Усе ретельно перемішати. Намазати суміш на скибочки батона. Щоб бутерброди були смачнішими, хліб попередньо підсушити на сухій сковороді або в духовці до легкої хрусткості.

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