Бутерброды с намазкой на завтрак — вкусный рецепт, просто и быстро

Бутерброды на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам быстрый и вкусный вариант завтрака. Попробуйте бутерброды с нежной намазкой из печени трески, яиц и сыра. Они готовятся за считанные минуты, имеют насыщенный вкус и прекрасно подходят как в будни, так и на праздничном столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

печень трески — 1 баночка (120 г);

яйца — 2 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

плавленый сырок — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 1 ст. л.;

батон — для подачи.

Способ приготовления

Слить масло с печени трески, размять ее вилкой, оставляя небольшие кусочки - масса не должна быть однородной. Лучше использовать печень целыми кусками в масле, ведь она имеет более насыщенный вкус.

Печень и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Отваренные яйца и плавленый сыр натереть на мелкой терке. Если сыр качественный (не сырный продукт), он прекрасно дополнит блюдо, хотя по желанию можно обойтись и без него.

Измельченная зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко или средне нарезать зеленый лук и добавить к яично-сырной массе. Чеснок пропустить через пресс и смешать с печенью.

Приготовление намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить ложку майонеза для соединения ингредиентов и легкого вкуса. Можно использовать вместо него немного масла из-под печени, но блюдо получится менее выразительным. Посолить по необходимости.

Приготовление бутербродов. Фото: gospodynka.com.ua

Все тщательно перемешать. Намазать смесь на ломтики батона. Чтобы бутерброды были вкуснее, хлеб предварительно подсушить на сухой сковороде или в духовке до легкой хрусткости.

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