Бутерброды с намазкой на завтрак — вкусный рецепт, просто и быстро

Бутерброды с вкусной намазкой на завтрак — просто и быстро
Предлагаем вам быстрый и вкусный вариант завтрака. Попробуйте бутерброды с нежной намазкой из печени трески, яиц и сыра. Они готовятся за считанные минуты, имеют насыщенный вкус и прекрасно подходят как в будни, так и на праздничном столе.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- печень трески — 1 баночка (120 г);
- яйца — 2 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 1 ст. л.;
- батон — для подачи.
Способ приготовления
Слить масло с печени трески, размять ее вилкой, оставляя небольшие кусочки - масса не должна быть однородной. Лучше использовать печень целыми кусками в масле, ведь она имеет более насыщенный вкус.
Отваренные яйца и плавленый сыр натереть на мелкой терке. Если сыр качественный (не сырный продукт), он прекрасно дополнит блюдо, хотя по желанию можно обойтись и без него.
Мелко или средне нарезать зеленый лук и добавить к яично-сырной массе. Чеснок пропустить через пресс и смешать с печенью.
Добавить ложку майонеза для соединения ингредиентов и легкого вкуса. Можно использовать вместо него немного масла из-под печени, но блюдо получится менее выразительным. Посолить по необходимости.
Все тщательно перемешать. Намазать смесь на ломтики батона. Чтобы бутерброды были вкуснее, хлеб предварительно подсушить на сухой сковороде или в духовке до легкой хрусткости.
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