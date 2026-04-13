Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Червона цятка в яйцях: що це й чи безпечно їх їсти

Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 15:44
Червона цятка в яйцях. Фото: Teraz gotuje

Багато хто насторожується, побачивши червону цятку в яйці, і навіть викидає його, вважаючи небезпечним. Насправді це поширене явище, яке має просте пояснення і не несе загрози для здоров’я. Яйця залишаються одним із найкорисніших продуктів у щоденному раціоні. Варто лише знати кілька нюансів, щоб не хвилюватися дарма і використовувати їх з користю.

Про це розповіли у виданні Teraz gotuje, передає Новини.LIVE.

Чи безпечно їсти яйця з червоною цяткою

Червона цятка в яйці — це невеликий згусток крові, який може з’явитися через мікропошкодження судин у курки під час формування яйця. Це природне явище, яке не має нічого спільного з ембріоном, як часто помилково вважають.

Такі яйця безпечні для вживання, якщо вони свіжі та правильно зберігалися. За бажанням цю цятку можна просто видалити ножем або ложкою перед приготуванням.

чи можна їсти яйця з цятками на жовтках
Коричневі яйця. Фото: Freepik

Цікаво, що на великих виробництвах яйця перевіряють за допомогою овоскопа — спеціального світла, яке дозволяє побачити внутрішню структуру. Саме тому в магазинних яйцях такі цятки трапляються рідше, ніж у домашніх.

Яйця — один із найцінніших продуктів у раціоні. Вони містять повноцінний білок, який засвоюється майже на 100%, а також вітаміни групи B, D і холін, що важливий для роботи мозку.

Ще кілька цікавих фактів:

  • колір шкаралупи (білий чи коричневий) не впливає на смак або користь яйця — це залежить лише від породи курки;
  • яскравість жовтка залежить від раціону птиці: чим більше натуральних кормів, тим насиченіший колір;
  • у свіжому яйці жовток тримає форму, а білок щільний і прозорий — це головний показник якості;
  • яйця можуть зберігатися в холодильнику до 3–4 тижнів, але найкращий смак мають у перші 7–10 днів.

Таким чином, червона цятка — це лише невелика природна особливість, яка ніяк не впливає на користь чи безпечність продукту.

здоров'я яйця рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації