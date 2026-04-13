Червона цятка в яйцях: що це й чи безпечно їх їсти

Червона цятка в яйцях. Фото: Teraz gotuje

Багато хто насторожується, побачивши червону цятку в яйці, і навіть викидає його, вважаючи небезпечним. Насправді це поширене явище, яке має просте пояснення і не несе загрози для здоров’я. Яйця залишаються одним із найкорисніших продуктів у щоденному раціоні. Варто лише знати кілька нюансів, щоб не хвилюватися дарма і використовувати їх з користю.

Про це розповіли у виданні Teraz gotuje, передає Новини.LIVE.

Чи безпечно їсти яйця з червоною цяткою

Червона цятка в яйці — це невеликий згусток крові, який може з’явитися через мікропошкодження судин у курки під час формування яйця. Це природне явище, яке не має нічого спільного з ембріоном, як часто помилково вважають.

Такі яйця безпечні для вживання, якщо вони свіжі та правильно зберігалися. За бажанням цю цятку можна просто видалити ножем або ложкою перед приготуванням.

Коричневі яйця. Фото: Freepik

Цікаво, що на великих виробництвах яйця перевіряють за допомогою овоскопа — спеціального світла, яке дозволяє побачити внутрішню структуру. Саме тому в магазинних яйцях такі цятки трапляються рідше, ніж у домашніх.

Читайте також:

Яйця — один із найцінніших продуктів у раціоні. Вони містять повноцінний білок, який засвоюється майже на 100%, а також вітаміни групи B, D і холін, що важливий для роботи мозку.

Ще кілька цікавих фактів:

колір шкаралупи (білий чи коричневий) не впливає на смак або користь яйця — це залежить лише від породи курки;

яскравість жовтка залежить від раціону птиці: чим більше натуральних кормів, тим насиченіший колір;

у свіжому яйці жовток тримає форму, а білок щільний і прозорий — це головний показник якості;

яйця можуть зберігатися в холодильнику до 3–4 тижнів, але найкращий смак мають у перші 7–10 днів.

Таким чином, червона цятка — це лише невелика природна особливість, яка ніяк не впливає на користь чи безпечність продукту.

