Красное пятно в яйцах: что это и безопасно ли их есть

Красное пятнышко в яйцах.

Многие настораживаются, увидев красное пятнышко в яйце, и даже выбрасывают его, считая опасным. На самом деле это распространенное явление, которое имеет простое объяснение и не несет угрозы для здоровья. Яйца остаются одним из самых полезных продуктов в ежедневном рационе. Стоит лишь знать несколько нюансов, чтобы не волноваться зря и использовать их с пользой.

Об этом рассказали в издании Teraz gotuje, передает Новини.LIVE.

Безопасно ли есть яйца с красным пятнышком

Красное пятнышко в яйце — это небольшой сгусток крови, который может появиться из-за микроповреждения сосудов у курицы во время формирования яйца. Это естественное явление, которое не имеет ничего общего с эмбрионом, как часто ошибочно полагают.

Такие яйца безопасны для употребления, если они свежие и правильно хранились. При желании это пятнышко можно просто удалить ножом или ложкой перед приготовлением.

Коричневые яйца.

Интересно, что на крупных производствах яйца проверяют с помощью овоскопа — специального света, который позволяет увидеть внутреннюю структуру. Именно поэтому в магазинных яйцах такие пятнышки встречаются реже, чем в домашних.

Яйца — один из самых ценных продуктов в рационе. Они содержат полноценный белок, который усваивается почти на 100%, а также витамины группы B, D и холин, который важен для работы мозга.

Еще несколько интересных фактов:

цвет скорлупы (белый или коричневый) не влияет на вкус или пользу яйца — это зависит только от породы курицы;

яркость желтка зависит от рациона птицы: чем больше натуральных кормов, тем насыщеннее цвет;

в свежем яйце желток держит форму, а белок плотный и прозрачный — это главный показатель качества;

яйца могут храниться в холодильнике до 3-4 недель, но наилучший вкус имеют в первые 7-10 дней.

Таким образом, красное пятно — это лишь небольшая природная особенность, которая никак не влияет на пользу или безопасность продукта.

