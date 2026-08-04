Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Чізкейк з лохиною без духовки з точними пропорціями: 1000 позитивних відгуків

Чізкейк з лохиною без духовки з точними пропорціями: 1000 позитивних відгуків

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 03:04
Чізкейк без випікання з лохиною: ніжний десерт, який виходить із першого разу
Чізкейк з лохиною. Фото: smachnenke.com.ua

Коли не хочеться вмикати духовку, а родину хочеться потішити красивим десертом, цей чізкейк стане справжньою знахідкою. Він виходить ніжним, вершковим, із соковитою лохиною та апетитними шарами, які мають чудовий вигляд у розрізі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • печиво до кави — 250 г;
  • вершкове масло — 120 г.

Для ванільного шару:

  • крем-сир — 300 г;
  • вершки — 150 г;
  • цукрова пудра — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • желатин — 10 г;
  • холодна вода — 50 мл.

Для ягідного шару:

Читайте також:
  • крем-сир — 300 г;
  • вершки — 50 мл.;
  • ягідне желе — 1 пакетик;
  • гаряча вода — 100 мл.

Для верхнього шару:

  • свіжа лохина — за смаком;
  • ягідне желе — 1 пакетик;
  • вода — за інструкцією.
рецепт чізкейку з лохиною
Десерт з лохиною, Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Печиво подрібнити в крихту, змішати з розтопленим вершковим маслом і щільно утрамбувати у форму. Поставити основу в холодильник.
  2. Желатин замочити у холодній воді, дати набухнути, після чого прогріти до розчинення.
  3. Крем-сир змішати з вершками, цукровою пудрою та ванільним цукром, додати желатин і збити до однорідності. Вилити масу на основу та охолодити.
  4. Приготувати ягідне желе, охолодити його, змішати з крем-сиром і вершками.
  5. Викласти другий шар, зверху розподілити лохину й поставити десерт у холодильник.
  6. Приготувати ще одну порцію желе за інструкцією, остудити та акуратно залити ягоди.
  7. Залишити чізкейк у холодильнику на кілька годин до повного застигання.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

рецепт чізкейк лохина
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації