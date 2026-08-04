Чизкейк без выпечки с голубикой: нежный десерт, который получается с первого раза

Чизкейк с голубикой. Фото: smachnenke.com.ua

Когда не хочется включать духовку, а семью хочется порадовать красивым десертом, этот чизкейк станет настоящей находкой. Он получается нежным, сливочным, с сочной голубикой и аппетитными слоями, которые великолепно смотрятся в разрезе.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

печенье к кофе — 250 г;

сливочное масло — 120 г.

Для ванильного слоя:

крем-сыр — 300 г;

сливки — 150 г;

сахарная пудра — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 10 г;

желатин — 10 г;

холодная вода — 50 мл.

Для ягодного слоя:

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крем-сыр — 300 г;

сливки — 50 мл;

ягодное желе — 1 пакетик;

горячая вода — 100 мл.

Для верхнего слоя:

свежая голубика — по вкусу;

ягодное желе — 1 пакетик;

вода — согласно инструкции.

Десерт с голубикой, Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Печенье измельчить в крошку, смешать с растопленным сливочным маслом и плотно утрамбовать в форму. Поставить основу в холодильник. Желатин замочить в холодной воде, дать набухнуть, после чего нагреть до растворения. Смешать крем-сыр со сливками, сахарной пудрой и ванильным сахаром, добавить желатин и взбить до однородности. Вылить массу на основу и охладить. Приготовить ягодный желе, охладить его, смешать с крем-сыром и сливками. Выложить второй слой, сверху распределить голубику и поставить десерт в холодильник. Приготовить ещё одну порцию желе по инструкции, остудить и аккуратно залить ягоды. Оставить чизкейк в холодильнике на несколько часов до полного застывания.

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