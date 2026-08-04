Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Чизкейк с голубикой без духовки с точными пропорциями: 1000 положительных отзывов

Чизкейк с голубикой без духовки с точными пропорциями: 1000 положительных отзывов

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 03:04
Чизкейк без выпечки с голубикой: нежный десерт, который получается с первого раза
Чизкейк с голубикой. Фото: smachnenke.com.ua

Когда не хочется включать духовку, а семью хочется порадовать красивым десертом, этот чизкейк станет настоящей находкой. Он получается нежным, сливочным, с сочной голубикой и аппетитными слоями, которые великолепно смотрятся в разрезе.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • печенье к кофе — 250 г;
  • сливочное масло — 120 г.

Для ванильного слоя:

  • крем-сыр — 300 г;
  • сливки — 150 г;
  • сахарная пудра — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • желатин — 10 г;
  • холодная вода — 50 мл.

Для ягодного слоя:

Читайте также:
  • крем-сыр — 300 г;
  • сливки — 50 мл;
  • ягодное желе — 1 пакетик;
  • горячая вода — 100 мл.

Для верхнего слоя:

  • свежая голубика — по вкусу;
  • ягодное желе — 1 пакетик;
  • вода — согласно инструкции.
рецепт чізкейку з лохиною
Десерт с голубикой, Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Печенье измельчить в крошку, смешать с растопленным сливочным маслом и плотно утрамбовать в форму. Поставить основу в холодильник.
  2. Желатин замочить в холодной воде, дать набухнуть, после чего нагреть до растворения.
  3. Смешать крем-сыр со сливками, сахарной пудрой и ванильным сахаром, добавить желатин и взбить до однородности. Вылить массу на основу и охладить.
  4. Приготовить ягодный желе, охладить его, смешать с крем-сыром и сливками.
  5. Выложить второй слой, сверху распределить голубику и поставить десерт в холодильник.
  6. Приготовить ещё одну порцию желе по инструкции, остудить и аккуратно залить ягоды.
  7. Оставить чизкейк в холодильнике на несколько часов до полного застывания.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

рецепт чизкейк голубика
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации