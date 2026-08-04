Чизкейк без выпечки с голубикой: нежный десерт, который получается с первого раза

Чизкейк с голубикой без духовки с точными пропорциями: 1000 положительных отзывов
Когда не хочется включать духовку, а семью хочется порадовать красивым десертом, этот чизкейк станет настоящей находкой. Он получается нежным, сливочным, с сочной голубикой и аппетитными слоями, которые великолепно смотрятся в разрезе.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- печенье к кофе — 250 г;
- сливочное масло — 120 г.
Для ванильного слоя:
- крем-сыр — 300 г;
- сливки — 150 г;
- сахарная пудра — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- желатин — 10 г;
- холодная вода — 50 мл.
Для ягодного слоя:
- крем-сыр — 300 г;
- сливки — 50 мл;
- ягодное желе — 1 пакетик;
- горячая вода — 100 мл.
Для верхнего слоя:
- свежая голубика — по вкусу;
- ягодное желе — 1 пакетик;
- вода — согласно инструкции.
Способ приготовления
- Печенье измельчить в крошку, смешать с растопленным сливочным маслом и плотно утрамбовать в форму. Поставить основу в холодильник.
- Желатин замочить в холодной воде, дать набухнуть, после чего нагреть до растворения.
- Смешать крем-сыр со сливками, сахарной пудрой и ванильным сахаром, добавить желатин и взбить до однородности. Вылить массу на основу и охладить.
- Приготовить ягодный желе, охладить его, смешать с крем-сыром и сливками.
- Выложить второй слой, сверху распределить голубику и поставить десерт в холодильник.
- Приготовить ещё одну порцию желе по инструкции, остудить и аккуратно залить ягоды.
- Оставить чизкейк в холодильнике на несколько часов до полного застывания.
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