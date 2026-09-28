Як зробити квашену капусту білосніжною: 4 прості хитрощі

Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

На колір і текстуру квашеної капусти впливає не лише сорт овочів, а й спосіб підготовки та умови ферментації. Достатньо врахувати кілька нюансів, щоб капуста залишалася світлою, щільною та приємно хрумкою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Квашена капуста в тарілці. Фото: smachnenke.com.ua

1. Не шаткувати капусту надто тонко

Для квашення обрати щільні білі качани, видалити пошкоджене листя та нарізати капусту смужками приблизно 4–5 мм завтовшки. Надто тонка нарізка швидше втрачає пружність, тому краще залишати шматочки середньої товщини.

2. Не додавати забагато моркви

Морква віддає сік і може надати капусті жовтуватого відтінку. Для світлого кольору використовувати її небагато, нарізати тонкою соломкою або додавати вже до готової порції перед подачею.

3. Дотримуватися кількості солі

Спеції використовувати помірно, якщо важливо зберегти світлий колір. Сіль не варто зменшувати навмання — орієнтуватися приблизно на 20–25 г на 1 кг підготовленої капусти. Після перемішування утрамбувати капусту так, щоб вона залишалася повністю під розсолом.

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4. Контролювати температуру та тривалість ферментації

Під час квашення підтримувати помірну температуру близько 20–22 °C. Повне ферментування може тривати близько 3–4 тижнів, а в прохолоднішому місці — довше. Після завершення процесу перенести капусту в холодильник або інше холодне місце та продовжувати зберігати під розсолом.

Світлий щільний качан, середня товщина нарізки, невелика кількість моркви та спецій допоможуть зберегти білосніжний вигляд. Водночас точна кількість солі, достатня кількість розсолу й правильна температура важливі для хрумкої та добре ферментованої капусти.

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