Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Почему на рынке квашеная капуста белоснежная: 4 простых хитрости

Почему на рынке квашеная капуста белоснежная: 4 простых хитрости

Ua ru
28 сентября 2026 01:04
Как сделать квашеную капусту белоснежной: 4 простых хитрости
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

На цвет и текстуру квашеной капусты влияет не только сорт овощей, но и способ приготовления, а также условия ферментации. Достаточно учесть несколько нюансов, чтобы капуста оставалась светлой, плотной и приятно хрустящей.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Реклама
рецепт квашеної капусти
Квашеная капуста на тарелке. Фото: smachnenke.com.ua

1. Не нарезать капусту слишком тонко

Для квашения выбирайте плотные белые кочаны, удалите поврежденные листья и нарежьте капусту полосками толщиной примерно 4–5 мм. Слишком тонкая нарезка быстрее теряет упругость, поэтому лучше оставлять кусочки средней толщины.

2. Не добавляйте слишком много моркови

Морковь отдает сок и может придать капусте желтоватый оттенок. Для светлого цвета используйте её немного, нарежьте тонкой соломкой или добавляйте уже в готовую порцию перед подачей.

3. Соблюдать количество соли

Специи использовать умеренно, если важно сохранить светлый цвет. Соль не стоит уменьшать наугад — ориентируйтесь примерно на 20–25 г на 1 кг подготовленной капусты. После перемешивания утрамбуйте капусту так, чтобы она оставалась полностью под рассолом.

Читайте также:

4. Контролировать температуру и продолжительность ферментации

Во время квашения поддерживать умеренную температуру около 20–22 °C. Полное брожение может длиться около 3–4 недель, а в более прохладном месте — дольше. По завершении процесса перенесите капусту в холодильник или другое прохладное место и продолжайте хранить под рассолом.

Светлый плотный кочан, средняя толщина нарезки, небольшое количество моркови и специй помогут сохранить белоснежный вид. В то же время точное количество соли, достаточное количество рассола и правильная температура важны для хрустящей и хорошо ферментированной капусты.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

рецепт квашенная капуста ферментированные овощи ферментация
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации