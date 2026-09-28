Как сделать квашеную капусту белоснежной: 4 простых хитрости

Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

На цвет и текстуру квашеной капусты влияет не только сорт овощей, но и способ приготовления, а также условия ферментации. Достаточно учесть несколько нюансов, чтобы капуста оставалась светлой, плотной и приятно хрустящей.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Квашеная капуста на тарелке. Фото: smachnenke.com.ua

1. Не нарезать капусту слишком тонко

Для квашения выбирайте плотные белые кочаны, удалите поврежденные листья и нарежьте капусту полосками толщиной примерно 4–5 мм. Слишком тонкая нарезка быстрее теряет упругость, поэтому лучше оставлять кусочки средней толщины.

2. Не добавляйте слишком много моркови

Морковь отдает сок и может придать капусте желтоватый оттенок. Для светлого цвета используйте её немного, нарежьте тонкой соломкой или добавляйте уже в готовую порцию перед подачей.

3. Соблюдать количество соли

Специи использовать умеренно, если важно сохранить светлый цвет. Соль не стоит уменьшать наугад — ориентируйтесь примерно на 20–25 г на 1 кг подготовленной капусты. После перемешивания утрамбуйте капусту так, чтобы она оставалась полностью под рассолом.

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4. Контролировать температуру и продолжительность ферментации

Во время квашения поддерживать умеренную температуру около 20–22 °C. Полное брожение может длиться около 3–4 недель, а в более прохладном месте — дольше. По завершении процесса перенесите капусту в холодильник или другое прохладное место и продолжайте хранить под рассолом.

Светлый плотный кочан, средняя толщина нарезки, небольшое количество моркови и специй помогут сохранить белоснежный вид. В то же время точное количество соли, достаточное количество рассола и правильная температура важны для хрустящей и хорошо ферментированной капусты.

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