Ніжний молочний десерт без духовки: простий рецепт до кави

Десерт до кави. Фото: gospodynka.com.ua

Такий десерт стане чудовим варіантом, коли хочеться чогось солодкого до кави, але немає бажання вмикати духовку. Приготування займає мінімум часу, а після охолодження маса набуває приємної шовковистої текстури.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

молоко — 500 мл.;

цукор — 70 г;

яйця — 2 шт.;

ванільний екстракт — 1 ч. л., за бажанням;

волоські горіхи — для подачі, за бажанням.

Молочний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Молоко підігріти. В окремій каструлі розтопити цукор на слабкому вогні, потім поступово влити гаряче молоко, постійно перемішуючи. Яйця збити з ваніллю. Частинами влити гарячу молочну суміш, швидко перемішуючи, щоб яйця не згорнулися. Процідити масу через сито та розлити у невеликі формочки. Накрити їх харчовою плівкою й поставити у сковороду з гарячою водою. Накрити кришкою та готувати на середньому вогні близько 15 хвилин. Готовий десерт охолодити, після чого поставити в холодильник приблизно на 3 години. Перед подачею за бажанням посипати подрібненими горіхами.

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