Ніжний молочний десерт без духовки: простий рецепт до кави

Десерт без духовки "До кави" за 15 хвилин: знадобиться 3 інгредієнти
Такий десерт стане чудовим варіантом, коли хочеться чогось солодкого до кави, але немає бажання вмикати духовку. Приготування займає мінімум часу, а після охолодження маса набуває приємної шовковистої текстури.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 500 мл.;
- цукор — 70 г;
- яйця — 2 шт.;
- ванільний екстракт — 1 ч. л., за бажанням;
- волоські горіхи — для подачі, за бажанням.
Спосіб приготування
- Молоко підігріти. В окремій каструлі розтопити цукор на слабкому вогні, потім поступово влити гаряче молоко, постійно перемішуючи.
- Яйця збити з ваніллю. Частинами влити гарячу молочну суміш, швидко перемішуючи, щоб яйця не згорнулися.
- Процідити масу через сито та розлити у невеликі формочки.
- Накрити їх харчовою плівкою й поставити у сковороду з гарячою водою.
- Накрити кришкою та готувати на середньому вогні близько 15 хвилин.
- Готовий десерт охолодити, після чого поставити в холодильник приблизно на 3 години.
- Перед подачею за бажанням посипати подрібненими горіхами.
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