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Головна Смак Десерт без духовки "До кави" за 15 хвилин: знадобиться 3 інгредієнти

Десерт без духовки "До кави" за 15 хвилин: знадобиться 3 інгредієнти

Ua ru
2 вересня 2026 03:04
Ніжний молочний десерт без духовки: простий рецепт до кави
Десерт до кави. Фото: gospodynka.com.ua

Такий десерт стане чудовим варіантом, коли хочеться чогось солодкого до кави, але немає бажання вмикати духовку. Приготування займає мінімум часу, а після охолодження маса набуває приємної шовковистої текстури.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • молоко — 500 мл.;
  • цукор — 70 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • ванільний екстракт — 1 ч. л., за бажанням;
  • волоські горіхи — для подачі, за бажанням.
рецепт молочного десерту без духовки
Молочний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Молоко підігріти. В окремій каструлі розтопити цукор на слабкому вогні, потім поступово влити гаряче молоко, постійно перемішуючи.
  2. Яйця збити з ваніллю. Частинами влити гарячу молочну суміш, швидко перемішуючи, щоб яйця не згорнулися.
  3. Процідити масу через сито та розлити у невеликі формочки.
  4. Накрити їх харчовою плівкою й поставити у сковороду з гарячою водою.
  5. Накрити кришкою та готувати на середньому вогні близько 15 хвилин.
  6. Готовий десерт охолодити, після чого поставити в холодильник приблизно на 3 години.
  7. Перед подачею за бажанням посипати подрібненими горіхами.

Ділимося нашою добіркою рецептів  смачних десертів

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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