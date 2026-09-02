Нежный молочный десерт без духовки: простой рецепт к кофе

Десерт без духовки "К кофе" за 15 минут: понадобится 3 ингредиента
Такой десерт станет отличным вариантом, когда хочется чего-нибудь сладкого к кофе, но нет желания включать духовку. Приготовление занимает минимум времени, а после остывания масса приобретает приятную шелковистую текстуру.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 500 мл;
- сахар — 70 г;
- яйца — 2 шт.;
- ванильный экстракт — 1 ч. л., по желанию;
- грецкие орехи — для подачи, по желанию.
Способ приготовления
- Молоко подогреть. В отдельной кастрюле растопить сахар на слабом огне, затем постепенно влить горячее молоко, постоянно перемешивая.
- Яйца взбить с ванилью. По частям влить горячую молочную смесь, быстро перемешивая, чтобы яйца не свернулись.
- Процедить массу через сито и разлить в небольшие формочки.
- Накрыть их пищевой пленкой и поставить в сковороду с горячей водой.
- Накрыть крышкой и готовить на среднем огне около 15 минут.
- Готовый десерт остудить, после чего поставить в холодильник примерно на 3 часа.
- Перед подачей по желанию посыпать измельчёнными орехами.
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