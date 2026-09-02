Нежный молочный десерт без духовки: простой рецепт к кофе

Десерт к кофе. Фото: gospodynka.com.ua

Такой десерт станет отличным вариантом, когда хочется чего-нибудь сладкого к кофе, но нет желания включать духовку. Приготовление занимает минимум времени, а после остывания масса приобретает приятную шелковистую текстуру.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

молоко — 500 мл;

сахар — 70 г;

яйца — 2 шт.;

ванильный экстракт — 1 ч. л., по желанию;

грецкие орехи — для подачи, по желанию.

Молочный десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Молоко подогреть. В отдельной кастрюле растопить сахар на слабом огне, затем постепенно влить горячее молоко, постоянно перемешивая. Яйца взбить с ванилью. По частям влить горячую молочную смесь, быстро перемешивая, чтобы яйца не свернулись. Процедить массу через сито и разлить в небольшие формочки. Накрыть их пищевой пленкой и поставить в сковороду с горячей водой. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне около 15 минут. Готовый десерт остудить, после чего поставить в холодильник примерно на 3 часа. Перед подачей по желанию посыпать измельчёнными орехами.

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