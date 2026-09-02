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Главная Вкус Десерт без духовки "К кофе" за 15 минут: понадобится 3 ингредиента

Десерт без духовки "К кофе" за 15 минут: понадобится 3 ингредиента

Ua ru
2 сентября 2026 03:04
Нежный молочный десерт без духовки: простой рецепт к кофе
Десерт к кофе. Фото: gospodynka.com.ua

Такой десерт станет отличным вариантом, когда хочется чего-нибудь сладкого к кофе, но нет желания включать духовку. Приготовление занимает минимум времени, а после остывания масса приобретает приятную шелковистую текстуру.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • молоко — 500 мл;
  • сахар — 70 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л., по желанию;
  • грецкие орехи — для подачи, по желанию.
рецепт молочного десерту без духовки
Молочный десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Молоко подогреть. В отдельной кастрюле растопить сахар на слабом огне, затем постепенно влить горячее молоко, постоянно перемешивая.
  2. Яйца взбить с ванилью. По частям влить горячую молочную смесь, быстро перемешивая, чтобы яйца не свернулись.
  3. Процедить массу через сито и разлить в небольшие формочки.
  4. Накрыть их пищевой пленкой и поставить в сковороду с горячей водой.
  5. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне около 15 минут.
  6. Готовый десерт остудить, после чего поставить в холодильник примерно на 3 часа.
  7. Перед подачей по желанию посыпать измельчёнными орехами.

 

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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