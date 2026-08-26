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Главная Вкус Шоколадный десерт без выпечки за 5 минут: лучше, чем мороженое

Шоколадный десерт без выпечки за 5 минут: лучше, чем мороженое

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 10:04
Десерт из молока, шоколада и печенья без выпечки: простой рецепт
Десерт из молока, шоколада и печенья. Фото: кадр из видео

Шоколадный десерт без выпечки — отличная идея для вкусного угощения летом, когда хочется чего-то прохладного и сладкого, но нет желания включать духовку. Нежный шоколадный крем, взбитые сливки и печенье, пропитанное кофейным молоком, создают невероятное сочетание. Само приготовление занимает совсем немного времени, а дальше остается только дождаться, пока десерт хорошо остынет в холодильнике.

Рецептом поделились на YouTube-канале Uradi Sama — Ideje za kreativce, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • молоко — 500 мл;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • шоколадный пудинг — 1 пакетик;
  • темный шоколад — 50 г;
  • сливки для взбивания — 250 мл;
  • печенье — около 200 г;
  • молоко для пропитки — по необходимости;
  • растворимый кофе или Nesquik — 1 пакетик;
  • темный шоколад — для украшения.

 

Рецепт десерту з молока, шоколаду і печива
Десерт из молока, шоколада и печенья. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Из общего количества молока отлить немного в отдельную миску. Добавить сахар и шоколадный пудинг, тщательно перемешать венчиком до однородности.
  2. Остальное молоко перелить в кастрюлю и довести до кипения.
  3. Снять с огня и постепенно влить смесь с пудингом, постоянно помешивая венчиком.
  4. Вернуть кастрюлю на слабый огонь и готовить, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.
  5. Добавить 50 г темного шоколада и перемешивать, пока он полностью не растает.
  6. Готовый шоколадный крем оставить остывать.
  7. В отдельной миске хорошо взбить сливки.
  8. Охлажденный шоколадный пудинг также взбить миксером, добавить к сливкам и еще раз взбить до нежной однородной консистенции.
  9. Для пропитки налить немного молока в миску и растворить в нем кофе или Nesquik.
  10. На дно формы выложить слой шоколадного крема. Печенье быстро окунать в молоко с кофе и выкладывать сверху одним слоем.
  11. Чередуйте крем и печенье, пока не закончатся ингредиенты. Последним должен быть слой шоколадного крема.
  12. Сверху натереть немного темного шоколада и поставить десерт в холодильник как минимум на 4 часа.

После охлаждения печенье становится нежным и мягким, а сливочно-шоколадный крем — густым и насыщенным. Получается прохладный домашний десерт без выпечки, который особенно хорошо вкусен летом.

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рецепт десерта блюдо с шоколадом
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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