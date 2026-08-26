Десерт из молока, шоколада и печенья без выпечки: простой рецепт

Шоколадный десерт без выпечки за 5 минут: лучше, чем мороженое
Шоколадный десерт без выпечки — отличная идея для вкусного угощения летом, когда хочется чего-то прохладного и сладкого, но нет желания включать духовку. Нежный шоколадный крем, взбитые сливки и печенье, пропитанное кофейным молоком, создают невероятное сочетание. Само приготовление занимает совсем немного времени, а дальше остается только дождаться, пока десерт хорошо остынет в холодильнике.
Рецептом поделились на YouTube-канале Uradi Sama — Ideje za kreativce, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 500 мл;
- сахар — 3 ст. л.;
- шоколадный пудинг — 1 пакетик;
- темный шоколад — 50 г;
- сливки для взбивания — 250 мл;
- печенье — около 200 г;
- молоко для пропитки — по необходимости;
- растворимый кофе или Nesquik — 1 пакетик;
- темный шоколад — для украшения.
Способ приготовления
- Из общего количества молока отлить немного в отдельную миску. Добавить сахар и шоколадный пудинг, тщательно перемешать венчиком до однородности.
- Остальное молоко перелить в кастрюлю и довести до кипения.
- Снять с огня и постепенно влить смесь с пудингом, постоянно помешивая венчиком.
- Вернуть кастрюлю на слабый огонь и готовить, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.
- Добавить 50 г темного шоколада и перемешивать, пока он полностью не растает.
- Готовый шоколадный крем оставить остывать.
- В отдельной миске хорошо взбить сливки.
- Охлажденный шоколадный пудинг также взбить миксером, добавить к сливкам и еще раз взбить до нежной однородной консистенции.
- Для пропитки налить немного молока в миску и растворить в нем кофе или Nesquik.
- На дно формы выложить слой шоколадного крема. Печенье быстро окунать в молоко с кофе и выкладывать сверху одним слоем.
- Чередуйте крем и печенье, пока не закончатся ингредиенты. Последним должен быть слой шоколадного крема.
- Сверху натереть немного темного шоколада и поставить десерт в холодильник как минимум на 4 часа.
После охлаждения печенье становится нежным и мягким, а сливочно-шоколадный крем — густым и насыщенным. Получается прохладный домашний десерт без выпечки, который особенно хорошо вкусен летом.
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