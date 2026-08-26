Десерт з молока, шоколаду і печива без випічки: простий рецепт

Десерт з молока, шоколаду і печива. Фото: кадр з відео

Шоколадний десерт без випічки — чудова ідея смачного частування для літа, коли хочеться чогось прохолодного та солодкого, але немає бажання вмикати духовку. Ніжний шоколадний крем, збиті вершки та просочене кавовим молоком печиво утворюють неймовірне поєднання. Активне приготування займає зовсім трохи часу, а далі залишається лише дочекатися, поки десерт добре охолоне в холодильнику.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Uradi Sama — Ideje za kreativce, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

молоко — 500 мл;

цукор — 3 ст. л.;

шоколадний пудинг — 1 пакетик;

темний шоколад — 50 г;

вершки для збивання — 250 мл;

печиво — близько 200 г;

молоко для просочування — за потреби;

розчинна кава або Nesquik — 1 пакетик;

темний шоколад — для прикрашання.

Десерт з молока, шоколаду і печива. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Від загальної кількості молока відлити трохи в окрему миску. Додати цукор і шоколадний пудинг, ретельно перемішати вінчиком до однорідності. Решту молока перелити в каструлю та довести до кипіння. Зняти з вогню й поступово влити суміш із пудингом, постійно помішуючи вінчиком. Повернути каструлю на слабкий вогонь та готувати, постійно помішуючи, доки крем не загусне. Додати 50 г темного шоколаду та перемішувати, поки він повністю не розтане. Готовий шоколадний крем залишити охолоджуватися. В окремій мисці добре збити вершки. Охолоджений шоколадний пудинг також збити міксером, додати до вершків та ще раз збити до ніжної однорідної консистенції. Для просочування налити трохи молока в миску та розчинити у ньому каву або Nesquik. На дно форми викласти шар шоколадного крему. Печиво швидко занурювати в молоко з кавою та викладати зверху одним шаром. Чергувати крем і печиво, доки не закінчаться інгредієнти. Останнім має бути шар шоколадного крему. Зверху натерти трохи темного шоколаду та поставити десерт у холодильник щонайменше на 4 години.

Після охолодження печиво стає ніжним і м'яким, а вершково-шоколадний крем — густим та насиченим. Виходить прохолодний домашній десерт без випічки, який особливо добре смакує влітку.

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