Десерт без випічки "Король літа": знадобиться 500 г вишні та трохи сметани
Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 03:04
Десерт без випічки "Король літа". Фото: smachnenke.com.ua
У сезон вишні хочеться готувати не лише пироги та варення, а й легкі прохолодні десерти. Цей рецепт без випічки підкорює ніжною текстурою, приємною кислинкою ягід і простотою приготування. Знадобиться лише кілька доступних інгредієнтів і трохи часу для застигання.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сметана — 700 г;
- цукор — 150 г;
- вишня без кісточок — 500 г;
- швидкорозчинний желатин — 30 г;
- холодна вода — 70 мл;
- ванільний ароматизатор — 5–7 крапель.
Спосіб приготування
- Желатин залити холодною водою та залишити набухати на 5 хвилин.
- Сметану змішати з цукром і ванільним ароматизатором до однорідності.
- Желатин розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі, не доводячи до кипіння.
- Додати його до сметанної маси та ретельно перемішати.
- Всипати вишню без кісточок і ще раз обережно перемішати.
- Перелити масу у форму, застелену харчовою плівкою або пергаментом.
- Поставити десерт у холодильник на 3–5 годин або на ніч до повного застигання.
- Перед подачею нарізати порційними шматочками.
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