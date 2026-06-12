Десерт без випічки "Король літа": знадобиться 500 г вишні та трохи сметани

Десерт без випічки "Король літа". Фото: smachnenke.com.ua

У сезон вишні хочеться готувати не лише пироги та варення, а й легкі прохолодні десерти. Цей рецепт без випічки підкорює ніжною текстурою, приємною кислинкою ягід і простотою приготування. Знадобиться лише кілька доступних інгредієнтів і трохи часу для застигання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сметана — 700 г;

цукор — 150 г;

вишня без кісточок — 500 г;

швидкорозчинний желатин — 30 г;

холодна вода — 70 мл;

ванільний ароматизатор — 5–7 крапель.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Желатин залити холодною водою та залишити набухати на 5 хвилин. Сметану змішати з цукром і ванільним ароматизатором до однорідності. Желатин розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі, не доводячи до кипіння. Додати його до сметанної маси та ретельно перемішати. Всипати вишню без кісточок і ще раз обережно перемішати. Перелити масу у форму, застелену харчовою плівкою або пергаментом. Поставити десерт у холодильник на 3–5 годин або на ніч до повного застигання. Перед подачею нарізати порційними шматочками.

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