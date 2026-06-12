Десерт без выпечки "Король лета": понадобится 500 г вишни и немного сметаны
В сезон вишни хочется готовить не только пироги и варенье, но и легкие прохладные десерты. Этот рецепт без выпечки покоряет нежной текстурой, приятной кислинкой ягод и простотой приготовления. Понадобится всего несколько доступных ингредиентов и немного времени для застывания.
Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сметана — 700 г;
- сахар — 150 г;
- вишня без косточек — 500 г;
- быстрорастворимый желатин — 30 г;
- холодная вода — 70 мл;
- ванильный ароматизатор — 5–7 капель.
Способ приготовления
- Желатин залить холодной водой и оставить набухать на 5 минут.
- Сметану смешать с сахаром и ванильным ароматизатором до однородности.
- Желатин растопить на водяной бане или в микроволновой печи, не доводя до кипения.
- Добавить его в сметанную массу и тщательно перемешать.
- Добавить вишню без косточек и еще раз аккуратно перемешать.
- Перелить массу в форму, застеленную пищевой пленкой или пергаментом.
- Поставить десерт в холодильник на 3–5 часов или на ночь до полного застывания.
- Перед подачей нарезать порционными кусочками.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.