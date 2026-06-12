Десерт без выпечки "Король лета": понадобится 500 г вишни и немного сметаны

Десерт без выпечки "Король лета". Фото: smachnenke.com.ua

В сезон вишни хочется готовить не только пироги и варенье, но и легкие прохладные десерты. Этот рецепт без выпечки покоряет нежной текстурой, приятной кислинкой ягод и простотой приготовления. Понадобится всего несколько доступных ингредиентов и немного времени для застывания.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сметана — 700 г;

сахар — 150 г;

вишня без косточек — 500 г;

быстрорастворимый желатин — 30 г;

холодная вода — 70 мл;

ванильный ароматизатор — 5–7 капель.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Желатин залить холодной водой и оставить набухать на 5 минут. Сметану смешать с сахаром и ванильным ароматизатором до однородности. Желатин растопить на водяной бане или в микроволновой печи, не доводя до кипения. Добавить его в сметанную массу и тщательно перемешать. Добавить вишню без косточек и еще раз аккуратно перемешать. Перелить массу в форму, застеленную пищевой пленкой или пергаментом. Поставить десерт в холодильник на 3–5 часов или на ночь до полного застывания. Перед подачей нарезать порционными кусочками.

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