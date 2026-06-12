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Главная Вкус Десерт без выпечки "Король лета": понадобится 500 г вишни и немного сметаны

Десерт без выпечки "Король лета": понадобится 500 г вишни и немного сметаны

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 03:04
Десерт без выпечки Король лета: понадобится 500 г вишни и немного сметаны
Десерт без выпечки "Король лета". Фото: smachnenke.com.ua

В сезон вишни хочется готовить не только пироги и варенье, но и легкие прохладные десерты. Этот рецепт без выпечки покоряет нежной текстурой, приятной кислинкой ягод и простотой приготовления. Понадобится всего несколько доступных ингредиентов и немного времени для застывания.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сметана — 700 г;
  • сахар — 150 г;
  • вишня без косточек — 500 г;
  • быстрорастворимый желатин — 30 г;
  • холодная вода — 70 мл;
  • ванильный ароматизатор — 5–7 капель.
рецепт десерта без випічки
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Желатин залить холодной водой и оставить набухать на 5 минут.
  2. Сметану смешать с сахаром и ванильным ароматизатором до однородности.
  3. Желатин растопить на водяной бане или в микроволновой печи, не доводя до кипения.
  4. Добавить его в сметанную массу и тщательно перемешать.
  5. Добавить вишню без косточек и еще раз аккуратно перемешать.
  6. Перелить массу в форму, застеленную пищевой пленкой или пергаментом.
  7. Поставить десерт в холодильник на 3–5 часов или на ночь до полного застывания.
  8. Перед подачей нарезать порционными кусочками.

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десерт рецепт без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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