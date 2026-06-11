Летний десерт №1 без выпечки за 5 минут: понадобится 400 мл молока

Десерт без выпечки. Фото: smachnenke.com.ua

В жаркие дни особенно хочется чего-то легкого, нежного и освежающего. Этот десерт без выпечки покоряет приятной лимонной ноткой, кремовой текстурой и простотой приготовления. Всего несколько доступных ингредиентов — и уже через короткое время на столе будет вкусное летнее лакомство для всей семьи.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 400 мл;

цедра лимона — с 1 шт.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

яичные желтки — 2 шт.;

сахар — 40 г;

кукурузный крахмал — 15 г;

лимонный сок — из 1 шт.;

сгущенное молоко — 100 г;

какао, корица или тертый шоколад — для украшения.

Молочный десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Молоко смешать с лимонной цедрой и ванильным сахаром, довести до кипения. Отдельно растереть желтки с сахаром и крахмалом до однородности. Добавить часть горячего молока в желтковую смесь, перемешать и вернуть все в кастрюлю. Варить на небольшом огне до загустения крема, после чего остудить. Сгущенное молоко смешать с лимонным соком и взбить до легкой густоты. Соединить с охлажденным кремом и перемешать до однородности. Разложить десерт по креманкам, украсить какао, корицей или тертым шоколадом. Поставить в холодильник на 30 минут.

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