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Главная Вкус Летний десерт №1 без выпечки за 5 минут: понадобится 400 мл молока

Летний десерт №1 без выпечки за 5 минут: понадобится 400 мл молока

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 03:04
Летний десерт №1 без выпечки за 5 минут: понадобится 400 мл молока
Десерт без выпечки. Фото: smachnenke.com.ua

В жаркие дни особенно хочется чего-то легкого, нежного и освежающего. Этот десерт без выпечки покоряет приятной лимонной ноткой, кремовой текстурой и простотой приготовления. Всего несколько доступных ингредиентов — и уже через короткое время на столе будет вкусное летнее лакомство для всей семьи.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 400 мл;
  • цедра лимона — с 1 шт.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • яичные желтки — 2 шт.;
  • сахар — 40 г;
  • кукурузный крахмал — 15 г;
  • лимонный сок — из 1 шт.;
  • сгущенное молоко — 100 г;
  • какао, корица или тертый шоколад — для украшения.
рецепт десерта без випічки
Молочный десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Молоко смешать с лимонной цедрой и ванильным сахаром, довести до кипения.
  2. Отдельно растереть желтки с сахаром и крахмалом до однородности.
  3. Добавить часть горячего молока в желтковую смесь, перемешать и вернуть все в кастрюлю.
  4. Варить на небольшом огне до загустения крема, после чего остудить.
  5. Сгущенное молоко смешать с лимонным соком и взбить до легкой густоты.
  6. Соединить с охлажденным кремом и перемешать до однородности.
  7. Разложить десерт по креманкам, украсить какао, корицей или тертым шоколадом. Поставить в холодильник на 30 минут.

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десерт рецепт без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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