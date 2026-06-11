Летний десерт №1 без выпечки за 5 минут: понадобится 400 мл молока
В жаркие дни особенно хочется чего-то легкого, нежного и освежающего. Этот десерт без выпечки покоряет приятной лимонной ноткой, кремовой текстурой и простотой приготовления. Всего несколько доступных ингредиентов — и уже через короткое время на столе будет вкусное летнее лакомство для всей семьи.
Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 400 мл;
- цедра лимона — с 1 шт.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- яичные желтки — 2 шт.;
- сахар — 40 г;
- кукурузный крахмал — 15 г;
- лимонный сок — из 1 шт.;
- сгущенное молоко — 100 г;
- какао, корица или тертый шоколад — для украшения.
Способ приготовления
- Молоко смешать с лимонной цедрой и ванильным сахаром, довести до кипения.
- Отдельно растереть желтки с сахаром и крахмалом до однородности.
- Добавить часть горячего молока в желтковую смесь, перемешать и вернуть все в кастрюлю.
- Варить на небольшом огне до загустения крема, после чего остудить.
- Сгущенное молоко смешать с лимонным соком и взбить до легкой густоты.
- Соединить с охлажденным кремом и перемешать до однородности.
- Разложить десерт по креманкам, украсить какао, корицей или тертым шоколадом. Поставить в холодильник на 30 минут.
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