Десерт "Кармелита" за 5 минут: рецепт без духовки

Десерт "Кармелита". Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется чего-то сладкого без лишней мороки, этот десерт становится идеальным решением. Нежный крем, аромат кофе и шоколада и слои печенья создают вкус, который напоминает классические ресторанные десерты.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 500 мл.;

сахар — 3 ст. л.;

ванильный сахар — 8 г;

кукурузный крахмал — 3 ст. л.;

темный шоколад — 50 г;

растворимый кофе — 1 ч. л.;

сливки (взбитые) — 250 мл.;

печенье — по вкусу;

молоко + кофе — для пропитки;

шоколад — для декора.

Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В кастрюле смешать молоко, сахар, ванильный сахар и крахмал. Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Снять с огня, добавить шоколад и кофе, перемешать до полного растворения. Переложить массу в миску, накрыть пленкой и охладить. Отдельно взбить сливки до пышности, соединить с охлажденным кремом и взбить до однородной массы. В форму выкладывать слоями: крем, смоченное в кофейном молоке печенье, снова крем. Повторять слои до завершения ингредиентов. Верхний слой — крем. Посыпать тертым шоколадом и поставить в холодильник минимум на 4 часа.

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