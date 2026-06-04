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Главная Вкус Десерт "Кармелита" за 5 минут: рецепт без духовки

Десерт "Кармелита" за 5 минут: рецепт без духовки

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Дата публикации 4 июня 2026 14:44
Десерт Кармелита за 5 минут: рецепт без духовки
Десерт "Кармелита". Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется чего-то сладкого без лишней мороки, этот десерт становится идеальным решением. Нежный крем, аромат кофе и шоколада и слои печенья создают вкус, который напоминает классические ресторанные десерты.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 500 мл.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • кукурузный крахмал — 3 ст. л.;
  • темный шоколад — 50 г;
  • растворимый кофе — 1 ч. л.;
  • сливки (взбитые) — 250 мл.;
  • печенье — по вкусу;
  • молоко + кофе — для пропитки;
  • шоколад — для декора.
рецепт десерта без випічки
Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В кастрюле смешать молоко, сахар, ванильный сахар и крахмал.
  2. Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения.
  3. Снять с огня, добавить шоколад и кофе, перемешать до полного растворения.
  4. Переложить массу в миску, накрыть пленкой и охладить.
  5. Отдельно взбить сливки до пышности, соединить с охлажденным кремом и взбить до однородной массы.
  6. В форму выкладывать слоями: крем, смоченное в кофейном молоке печенье, снова крем.
  7. Повторять слои до завершения ингредиентов. Верхний слой — крем.
  8. Посыпать тертым шоколадом и поставить в холодильник минимум на 4 часа.

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десерт рецепт без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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