Десерт "Кармелита" за 5 минут: рецепт без духовки
Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 14:44
Десерт "Кармелита". Фото: gospodynka.com.ua
Когда хочется чего-то сладкого без лишней мороки, этот десерт становится идеальным решением. Нежный крем, аромат кофе и шоколада и слои печенья создают вкус, который напоминает классические ресторанные десерты.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 500 мл.;
- сахар — 3 ст. л.;
- ванильный сахар — 8 г;
- кукурузный крахмал — 3 ст. л.;
- темный шоколад — 50 г;
- растворимый кофе — 1 ч. л.;
- сливки (взбитые) — 250 мл.;
- печенье — по вкусу;
- молоко + кофе — для пропитки;
- шоколад — для декора.
Способ приготовления
- В кастрюле смешать молоко, сахар, ванильный сахар и крахмал.
- Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения.
- Снять с огня, добавить шоколад и кофе, перемешать до полного растворения.
- Переложить массу в миску, накрыть пленкой и охладить.
- Отдельно взбить сливки до пышности, соединить с охлажденным кремом и взбить до однородной массы.
- В форму выкладывать слоями: крем, смоченное в кофейном молоке печенье, снова крем.
- Повторять слои до завершения ингредиентов. Верхний слой — крем.
- Посыпать тертым шоколадом и поставить в холодильник минимум на 4 часа.
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