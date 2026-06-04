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Головна Смак Десерт "Кармеліта" за 5 хвилин: рецепт без духовки

Десерт "Кармеліта" за 5 хвилин: рецепт без духовки

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 14:44
Десерт Кармеліта за 5 хвилин: рецепт без духовки
Десерт "Кармеліта". Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться чогось солодкого без зайвої мороки, цей десерт стає ідеальним рішенням. Ніжний крем, аромат кави та шоколаду і шари печива створюють смак, який нагадує класичні ресторанні десерти.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 500 мл.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 3 ст. л.;
  • темний шоколад — 50 г;
  • розчинна кава — 1 ч. л.;
  • вершки (збиті) — 250 мл.;
  • печиво — за смаком;
  • молоко + кава — для просочування;
  • шоколад — для декору.
рецепт десерта без випічки
Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. У каструлі змішати молоко, цукор, ванільний цукор і крохмаль.
  2. Варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння.
  3. Зняти з вогню, додати шоколад і каву, перемішати до повного розчинення.
  4. Перекласти масу в миску, накрити плівкою та охолодити.
  5. Окремо збити вершки до пишності, з’єднати з охолодженим кремом і збити до однорідної маси.
  6. У форму викладати шарами: крем, змочене в кавовому молоці печиво, знову крем.
  7. Повторювати шари до завершення інгредієнтів. Верхній шар — крем.
  8. Посипати тертим шоколадом і поставити в холодильник мінімум на 4 години.

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десерт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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