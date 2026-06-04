Десерт "Кармеліта" за 5 хвилин: рецепт без духовки

Десерт "Кармеліта". Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться чогось солодкого без зайвої мороки, цей десерт стає ідеальним рішенням. Ніжний крем, аромат кави та шоколаду і шари печива створюють смак, який нагадує класичні ресторанні десерти.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 500 мл.;

цукор — 3 ст. л.;

ванільний цукор — 8 г;

кукурудзяний крохмаль — 3 ст. л.;

темний шоколад — 50 г;

розчинна кава — 1 ч. л.;

вершки (збиті) — 250 мл.;

печиво — за смаком;

молоко + кава — для просочування;

шоколад — для декору.

Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

У каструлі змішати молоко, цукор, ванільний цукор і крохмаль. Варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Зняти з вогню, додати шоколад і каву, перемішати до повного розчинення. Перекласти масу в миску, накрити плівкою та охолодити. Окремо збити вершки до пишності, з’єднати з охолодженим кремом і збити до однорідної маси. У форму викладати шарами: крем, змочене в кавовому молоці печиво, знову крем. Повторювати шари до завершення інгредієнтів. Верхній шар — крем. Посипати тертим шоколадом і поставити в холодильник мінімум на 4 години.

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