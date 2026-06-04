Десерт "Кармеліта" за 5 хвилин: рецепт без духовки
Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 14:44
Десерт "Кармеліта". Фото: gospodynka.com.ua
Коли хочеться чогось солодкого без зайвої мороки, цей десерт стає ідеальним рішенням. Ніжний крем, аромат кави та шоколаду і шари печива створюють смак, який нагадує класичні ресторанні десерти.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 500 мл.;
- цукор — 3 ст. л.;
- ванільний цукор — 8 г;
- кукурудзяний крохмаль — 3 ст. л.;
- темний шоколад — 50 г;
- розчинна кава — 1 ч. л.;
- вершки (збиті) — 250 мл.;
- печиво — за смаком;
- молоко + кава — для просочування;
- шоколад — для декору.
Спосіб приготування
- У каструлі змішати молоко, цукор, ванільний цукор і крохмаль.
- Варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння.
- Зняти з вогню, додати шоколад і каву, перемішати до повного розчинення.
- Перекласти масу в миску, накрити плівкою та охолодити.
- Окремо збити вершки до пишності, з’єднати з охолодженим кремом і збити до однорідної маси.
- У форму викладати шарами: крем, змочене в кавовому молоці печиво, знову крем.
- Повторювати шари до завершення інгредієнтів. Верхній шар — крем.
- Посипати тертим шоколадом і поставити в холодильник мінімум на 4 години.
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