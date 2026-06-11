Десерт на літо №1 без випічки за 5 хвилин: знадобиться 400 мл молока

Десерт на літо №1 без випічки за 5 хвилии: знадобиться 400 мл молока
У спекотні дні особливо хочеться чогось легкого, ніжного та освіжаючого. Цей десерт без випічки підкорює приємною лимонною ноткою, кремовою текстурою та простотою приготування. Усього кілька доступних інгредієнтів — і вже за короткий час на столі буде смачний літній смаколик для всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 400 мл.;
- цедра лимона — з 1 шт.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- яєчні жовтки — 2 шт.;
- цукор — 40 г;
- кукурудзяний крохмаль — 15 г;
- лимонний сік — з 1 шт.;
- згущене молоко — 100 г;
- какао, кориця або тертий шоколад — для прикрашання.
Спосіб приготування
- Молоко змішати з лимонною цедрою та ванільним цукром, довести до кипіння.
- Окремо розтерти жовтки з цукром і крохмалем до однорідності.
- Додати частину гарячого молока до жовткової суміші, перемішати та повернути все в каструлю.
- Варити на невеликому вогні до загустіння крему, після чого охолодити.
- Згущене молоко змішати з лимонним соком і збити до легкої густоти.
- З'єднати з охолодженим кремом та перемішати до однорідності.
- Розкласти десерт по креманках, прикрасити какао, корицею або тертим шоколадом. Поставити в холодильник на 30 хвилин.
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