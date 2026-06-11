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Головна Смак Десерт на літо №1 без випічки за 5 хвилии: знадобиться 400 мл молока

Десерт на літо №1 без випічки за 5 хвилии: знадобиться 400 мл молока

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 03:04
Десерт на літо №1 без випічки за 5 хвилин: знадобиться 400 мл молока
Десерт без випічки. Фото: smachnenke.com.ua

У спекотні дні особливо хочеться чогось легкого, ніжного та освіжаючого. Цей десерт без випічки підкорює приємною лимонною ноткою, кремовою текстурою та простотою приготування. Усього кілька доступних інгредієнтів — і вже за короткий час на столі буде смачний літній смаколик для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 400 мл.;
  • цедра лимона — з 1 шт.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • яєчні жовтки — 2 шт.;
  • цукор — 40 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 15 г;
  • лимонний сік — з 1 шт.;
  • згущене молоко — 100 г;
  • какао, кориця або тертий шоколад — для прикрашання.
рецепт десерта без випічки
Молочний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Молоко змішати з лимонною цедрою та ванільним цукром, довести до кипіння.
  2. Окремо розтерти жовтки з цукром і крохмалем до однорідності.
  3. Додати частину гарячого молока до жовткової суміші, перемішати та повернути все в каструлю.
  4. Варити на невеликому вогні до загустіння крему, після чого охолодити.
  5. Згущене молоко змішати з лимонним соком і збити до легкої густоти.
  6. З'єднати з охолодженим кремом та перемішати до однорідності.
  7. Розкласти десерт по креманках, прикрасити какао, корицею або тертим шоколадом. Поставити в холодильник на 30 хвилин.

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десерт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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