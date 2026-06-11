Десерт на літо №1 без випічки за 5 хвилин: знадобиться 400 мл молока

Десерт без випічки. Фото: smachnenke.com.ua

У спекотні дні особливо хочеться чогось легкого, ніжного та освіжаючого. Цей десерт без випічки підкорює приємною лимонною ноткою, кремовою текстурою та простотою приготування. Усього кілька доступних інгредієнтів — і вже за короткий час на столі буде смачний літній смаколик для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 400 мл.;

цедра лимона — з 1 шт.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

яєчні жовтки — 2 шт.;

цукор — 40 г;

кукурудзяний крохмаль — 15 г;

лимонний сік — з 1 шт.;

згущене молоко — 100 г;

какао, кориця або тертий шоколад — для прикрашання.

Молочний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Молоко змішати з лимонною цедрою та ванільним цукром, довести до кипіння. Окремо розтерти жовтки з цукром і крохмалем до однорідності. Додати частину гарячого молока до жовткової суміші, перемішати та повернути все в каструлю. Варити на невеликому вогні до загустіння крему, після чого охолодити. Згущене молоко змішати з лимонним соком і збити до легкої густоти. З'єднати з охолодженим кремом та перемішати до однорідності. Розкласти десерт по креманках, прикрасити какао, корицею або тертим шоколадом. Поставити в холодильник на 30 хвилин.

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