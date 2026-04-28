Десерт "Лімончелло" за 5 хвилин: італійська страва 10 з 10

Дата публікації: 28 квітня 2026 02:44
Десерт Лімончелло за 5 хвилин: італійський страва 10 з 10
Десерт Лімончелло. Фото: gospodynka.com.ua

Цей десерт поєднує яскраву цитрусову свіжість і ніжну вершкову текстуру. Готується дуже просто, але смак виходить по-справжньому ресторанний. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось легкого, але ефектного.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • лимонний сік — з 4 лимонів;
  • цукор — 100 г;
  • вода — 150 мл.;
  • кукурудзяний крохмаль — 40 г;
  • цедра 1 лимона;
  • вершки — 500 мл.;
  • згущене молоко — 150 мл.
рецепт десерту з лимонів
Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Лимонний сік процідити в каструлю, додати цукор і воду, перемішати.
  2. Додати крохмаль і натерту цедру, добре розмішати. 
  3. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Готову масу охолодити під плівкою в контакт.
  4. Окремо збити вершки до пишності, додати згущене молоко й перемішати до однорідності. 
  5. Додати охолоджену лимонну основу та акуратно з’єднати до ніжного крему.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
