Десерт Лімончелло за 5 хвилин: італійський страва 10 з 10

Десерт "Лімончелло" за 5 хвилин: італійська страва 10 з 10
Дата публікації: 28 квітня 2026 02:44
Цей десерт поєднує яскраву цитрусову свіжість і ніжну вершкову текстуру. Готується дуже просто, але смак виходить по-справжньому ресторанний. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось легкого, але ефектного.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- лимонний сік — з 4 лимонів;
- цукор — 100 г;
- вода — 150 мл.;
- кукурудзяний крохмаль — 40 г;
- цедра 1 лимона;
- вершки — 500 мл.;
- згущене молоко — 150 мл.
Спосіб приготування
- Лимонний сік процідити в каструлю, додати цукор і воду, перемішати.
- Додати крохмаль і натерту цедру, добре розмішати.
- Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Готову масу охолодити під плівкою в контакт.
- Окремо збити вершки до пишності, додати згущене молоко й перемішати до однорідності.
- Додати охолоджену лимонну основу та акуратно з’єднати до ніжного крему.
