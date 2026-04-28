Десерт Лімончелло за 5 хвилин: італійський страва 10 з 10

Десерт Лімончелло. Фото: gospodynka.com.ua

Цей десерт поєднує яскраву цитрусову свіжість і ніжну вершкову текстуру. Готується дуже просто, але смак виходить по-справжньому ресторанний. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось легкого, але ефектного.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

лимонний сік — з 4 лимонів;

цукор — 100 г;

вода — 150 мл.;

кукурудзяний крохмаль — 40 г;

цедра 1 лимона;

вершки — 500 мл.;

згущене молоко — 150 мл.

Спосіб приготування

Лимонний сік процідити в каструлю, додати цукор і воду, перемішати. Додати крохмаль і натерту цедру, добре розмішати. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Готову масу охолодити під плівкою в контакт. Окремо збити вершки до пишності, додати згущене молоко й перемішати до однорідності. Додати охолоджену лимонну основу та акуратно з’єднати до ніжного крему.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Читайте також:

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.