Один з найніжніших пирогів без борошна: знадобиться 400 г йогурта

Шматок пирога. Фото: кадр з відео

Цей пиріг — приклад того, як із кількох простих продуктів можна отримати неймовірно ніжний десерт. Він не містить борошна, але має легку, повітряну текстуру та делікатний смак. Простий спосіб приготування дозволяє легко приготувати домашню випічку навіть без досвіду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

йогурт — 400 г;

яйця — 4 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 40 г;

цукор або підсолоджувач — за смаком;

сіль — щіпка.

Приготування пирога. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Йогурт змішати з цукром або підсолоджувачем до однорідності. Додати яйця та ретельно перемішати до гладкої маси. Додати просіяний кукурудзяний крохмаль і знову вимішати до відсутності грудочок. Вилити тісто у форму, застелену пергаментом. Випікати при 170 °C приблизно 60 хвилин до легкого підйому та рум’яності. Після випікання охолодити та поставити в холодильник на кілька годин для стабілізації.

