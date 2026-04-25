Один из самых нежных пирогов без муки: понадобится 400 г йогурта

Кусок пирога. Фото: кадр из видео

Этот пирог — пример того, как из нескольких простых продуктов можно получить невероятно нежный десерт. Он не содержит муки, но имеет легкую, воздушную текстуру и деликатный вкус. Простой способ приготовления позволяет легко приготовить домашнюю выпечку даже без опыта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

йогурт — 400 г;

яйца — 4 шт.;

кукурузный крахмал — 40 г;

сахар или подсластитель — по вкусу;

соль — щепотка.

Приготовление пирога. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Йогурт смешать с сахаром или подсластителем до однородности. Добавить яйца и тщательно перемешать до гладкой массы. Добавить просеянный кукурузный крахмал и снова вымешать до отсутствия комочков. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при 170 °C примерно 60 минут до легкого подъема и румяности. После выпекания охладить и поставить в холодильник на несколько часов для стабилизации.

