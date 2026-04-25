Один из самых нежных пирогов без муки: понадобится 400 г йогурта
Этот пирог — пример того, как из нескольких простых продуктов можно получить невероятно нежный десерт. Он не содержит муки, но имеет легкую, воздушную текстуру и деликатный вкус. Простой способ приготовления позволяет легко приготовить домашнюю выпечку даже без опыта.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- йогурт — 400 г;
- яйца — 4 шт.;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- сахар или подсластитель — по вкусу;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Йогурт смешать с сахаром или подсластителем до однородности.
- Добавить яйца и тщательно перемешать до гладкой массы.
- Добавить просеянный кукурузный крахмал и снова вымешать до отсутствия комочков.
- Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом.
- Выпекать при 170 °C примерно 60 минут до легкого подъема и румяности.
- После выпекания охладить и поставить в холодильник на несколько часов для стабилизации.
