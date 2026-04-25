Україна
Главная Вкус Один из самых нежных пирогов без муки: понадобится 400 г йогурта

Дата публикации 25 апреля 2026 03:04
Кусок пирога. Фото: кадр из видео

Этот пирог — пример того, как из нескольких простых продуктов можно получить невероятно нежный десерт. Он не содержит муки, но имеет легкую, воздушную текстуру и деликатный вкус. Простой способ приготовления позволяет легко приготовить домашнюю выпечку даже без опыта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • йогурт — 400 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • кукурузный крахмал — 40 г;
  • сахар или подсластитель — по вкусу;
  • соль — щепотка.
Приготовление пирога. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Йогурт смешать с сахаром или подсластителем до однородности.
  2. Добавить яйца и тщательно перемешать до гладкой массы.
  3. Добавить просеянный кукурузный крахмал и снова вымешать до отсутствия комочков.
  4. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом.
  5. Выпекать при 170 °C примерно 60 минут до легкого подъема и румяности.
  6. После выпекания охладить и поставить в холодильник на несколько часов для стабилизации.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
