Самый простой чизкейк без духовки: понадобится всего 4 ингредиента
Дата публикации 23 апреля 2026 16:44
Кусок чизкейка. Фото: smachnenke.com.ua
Когда хочется быстрого десерта без духовки, этот рецепт приготовления станет настоящей находкой. Всего несколько ингредиентов — и у вас нежный чизкейк с хрустящей основой и воздушным кремом. Идеальный вариант к кофе или для праздничного стола без лишних усилий.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- шоколадные вафли — 300 г;
- сливочный сыр (Филадельфия или маскарпоне) — 180 г;
- сливки для взбивания — 400 мл.;
- сгущенное молоко — 200 г.
Способ приготовления
- Вафли измельчить и выложить в форму, плотно утрамбовывая, чтобы образовалась основа.
- Творог смешать со сгущенным молоком до однородной массы.
- Отдельно взбить сливки до пышной консистенции и осторожно соединить с творожной массой.
- Крем выложить на основу, разровнять и поставить в холодильник минимум на 2 часа.
