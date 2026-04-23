Самый простой чизкейк без духовки: понадобится всего 4 ингредиента

Кусок чизкейка. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется быстрого десерта без духовки, этот рецепт приготовления станет настоящей находкой. Всего несколько ингредиентов — и у вас нежный чизкейк с хрустящей основой и воздушным кремом. Идеальный вариант к кофе или для праздничного стола без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

шоколадные вафли — 300 г;

сливочный сыр (Филадельфия или маскарпоне) — 180 г;

сливки для взбивания — 400 мл.;

сгущенное молоко — 200 г.

Чизкейк без выпечки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Вафли измельчить и выложить в форму, плотно утрамбовывая, чтобы образовалась основа. Творог смешать со сгущенным молоком до однородной массы. Отдельно взбить сливки до пышной консистенции и осторожно соединить с творожной массой. Крем выложить на основу, разровнять и поставить в холодильник минимум на 2 часа.

