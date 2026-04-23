Найпростіший чізкейк без духовки: знадобиться лише 4 інгредієнти

Шматок чізкейка. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться швидкого десерту без духовки, цей рецепт приготування стане справжньою знахідкою. Лише кілька інгредієнтів — і у вас ніжний чізкейк із хрусткою основою та повітряним кремом. Ідеальний варіант до кави або для святкового столу без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

шоколадні вафлі — 300 г;

вершковий сир (Філадельфія або маскарпоне) — 180 г;

вершки для збивання — 400 мл.;

згущене молоко — 200 г.

Чізкейк без випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Вафлі подрібнити та викласти у форму, щільно утрамбовуючи, щоб утворилася основа. Сир змішати зі згущеним молоком до однорідної маси. Окремо збити вершки до пишної консистенції та обережно з’єднати з сирною масою. Крем викласти на основу, розрівняти та поставити в холодильник мінімум на 2 години.

