Найпростіший чізкейк без духовки: знадобиться лише 4 інгредієнти

Найпростіший чізкейк без духовки: знадобиться лише 4 інгредієнти

Дата публікації: 23 квітня 2026 16:44
Найпростіший чізкейк без духовки: знадобиться лише 4 інгредієнти
Шматок чізкейка. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться швидкого десерту без духовки, цей рецепт приготування стане справжньою знахідкою. Лише кілька інгредієнтів — і у вас ніжний чізкейк із хрусткою основою та повітряним кремом. Ідеальний варіант до кави або для святкового столу без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • шоколадні вафлі — 300 г;
  • вершковий сир (Філадельфія або маскарпоне) — 180 г;
  • вершки для збивання — 400 мл.;
  • згущене молоко — 200 г.
рецепт чізкейка без випічки
Чізкейк без випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Вафлі подрібнити та викласти у форму, щільно утрамбовуючи, щоб утворилася основа.
  2. Сир змішати зі згущеним молоком до однорідної маси. 
  3. Окремо збити вершки до пишної консистенції та обережно з’єднати з сирною масою.
  4. Крем викласти на основу, розрівняти та поставити в холодильник мінімум на 2 години.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
