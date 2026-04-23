Найпростіший чізкейк без духовки: знадобиться лише 4 інгредієнти
Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 16:44
Шматок чізкейка.
Коли хочеться швидкого десерту без духовки, цей рецепт приготування стане справжньою знахідкою. Лише кілька інгредієнтів — і у вас ніжний чізкейк із хрусткою основою та повітряним кремом. Ідеальний варіант до кави або для святкового столу без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- шоколадні вафлі — 300 г;
- вершковий сир (Філадельфія або маскарпоне) — 180 г;
- вершки для збивання — 400 мл.;
- згущене молоко — 200 г.
Спосіб приготування
- Вафлі подрібнити та викласти у форму, щільно утрамбовуючи, щоб утворилася основа.
- Сир змішати зі згущеним молоком до однорідної маси.
- Окремо збити вершки до пишної консистенції та обережно з’єднати з сирною масою.
- Крем викласти на основу, розрівняти та поставити в холодильник мінімум на 2 години.
