Десерт "Лимончелло" за 5 минут: итальянское блюдо 10 из 10
Дата публикации 28 апреля 2026 02:44
Десерт Лимончелло.
Этот десерт сочетает яркую цитрусовую свежесть и нежную сливочную текстуру. Готовится очень просто, но вкус получается по-настоящему ресторанный. Идеальный вариант, когда хочется чего-то легкого, но эффектного.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лимонный сок — из 4 лимонов;
- сахар — 100 г;
- вода — 150 мл.;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- цедра 1 лимона;
- сливки — 500 мл.;
- сгущенное молоко — 150 мл.
Способ приготовления
- Лимонный сок процедить в кастрюлю, добавить сахар и воду, перемешать.
- Добавить крахмал и натертую цедру, хорошо размешать.
- Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Готовую массу охладить под пленкой в контакт.
- Отдельно взбить сливки до пышности, добавить сгущенное молоко и перемешать до однородности.
- Добавить охлажденную лимонную основу и аккуратно соединить до нежного крема.
