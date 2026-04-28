Десерт "Лимончелло" за 5 минут: итальянское блюдо 10 из 10

Дата публикации 28 апреля 2026 02:44
Десерт Лимончелло. Фото: gospodynka.com.ua

Этот десерт сочетает яркую цитрусовую свежесть и нежную сливочную текстуру. Готовится очень просто, но вкус получается по-настоящему ресторанный. Идеальный вариант, когда хочется чего-то легкого, но эффектного.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • лимонный сок — из 4 лимонов;
  • сахар — 100 г;
  • вода — 150 мл.;
  • кукурузный крахмал — 40 г;
  • цедра 1 лимона;
  • сливки — 500 мл.;
  • сгущенное молоко — 150 мл.
Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Лимонный сок процедить в кастрюлю, добавить сахар и воду, перемешать.
  2. Добавить крахмал и натертую цедру, хорошо размешать.
  3. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Готовую массу охладить под пленкой в контакт.
  4. Отдельно взбить сливки до пышности, добавить сгущенное молоко и перемешать до однородности.
  5. Добавить охлажденную лимонную основу и аккуратно соединить до нежного крема.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
