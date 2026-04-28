Десерт "Лимончелло" за 5 минут: итальянское блюдо 10 из 10

Десерт Лимончелло. Фото: gospodynka.com.ua

Этот десерт сочетает яркую цитрусовую свежесть и нежную сливочную текстуру. Готовится очень просто, но вкус получается по-настоящему ресторанный. Идеальный вариант, когда хочется чего-то легкого, но эффектного.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

лимонный сок — из 4 лимонов;

сахар — 100 г;

вода — 150 мл.;

кукурузный крахмал — 40 г;

цедра 1 лимона;

сливки — 500 мл.;

сгущенное молоко — 150 мл.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Лимонный сок процедить в кастрюлю, добавить сахар и воду, перемешать. Добавить крахмал и натертую цедру, хорошо размешать. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Готовую массу охладить под пленкой в контакт. Отдельно взбить сливки до пышности, добавить сгущенное молоко и перемешать до однородности. Добавить охлажденную лимонную основу и аккуратно соединить до нежного крема.

