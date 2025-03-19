Десерт Ніжність без желатину та випікання — простий рецепт

Десерт Ніжність без духовки та желатину — потрібно 500 мл. молока
З 500 мл. молока можна приготувати дивовижно ніжний десерт без желатину та випікання. Він має кремову текстуру, насичений смак шоколаду та кави, а готується легко й швидко.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- цукор — 3 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
- розчинна кава (Нескафе) — 1 ст. л.;
- молоко — 500 мл;
- чорний шоколад — 60 г;
- солодкі вершки — 1 упаковка;
- какао — для декору.
Спосіб приготування
У каструлі змішати цукор, кукурудзяний крохмаль і розчинну каву. Додати молоко, ретельно перемішати віничком, щоб не було грудочок.
Поставити суміш на слабкий вогонь, постійно помішуючи. Додати чорний шоколад і нагрівати до повного розчинення шоколаду та утворення однорідної маси.
Розлити десерт у скляні форми та залишити охолоджуватися при кімнатній температурі. Потім поставити в холодильник до повного загусання.
Добре охолоджені солодкі вершки збити міксером до стійких піків.
Вийняти десерт із холодильника, прикрасити збитими вершками за допомогою кондитерського мішка та посипати какао. За бажанням додати подрібнені горіхи.
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