Десерт Ніжність без желатину та випікання — простий рецепт

Десерт Ніжність. Фото: smachnenke.com.ua

З 500 мл. молока можна приготувати дивовижно ніжний десерт без желатину та випікання. Він має кремову текстуру, насичений смак шоколаду та кави, а готується легко й швидко.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

цукор — 3 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

розчинна кава (Нескафе) — 1 ст. л.;

молоко — 500 мл;

чорний шоколад — 60 г;

солодкі вершки — 1 упаковка;

какао — для декору.

Спосіб приготування

У каструлі змішати цукор, кукурудзяний крохмаль і розчинну каву. Додати молоко, ретельно перемішати віничком, щоб не було грудочок.

Молоко та кава. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити суміш на слабкий вогонь, постійно помішуючи. Додати чорний шоколад і нагрівати до повного розчинення шоколаду та утворення однорідної маси.

Чорний шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Розлити десерт у скляні форми та залишити охолоджуватися при кімнатній температурі. Потім поставити в холодильник до повного загусання.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Добре охолоджені солодкі вершки збити міксером до стійких піків.

Приготування крема. Фото: smachnenke.com.ua

Вийняти десерт із холодильника, прикрасити збитими вершками за допомогою кондитерського мішка та посипати какао. За бажанням додати подрібнені горіхи.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

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