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Десерт Ніжність без духовки та желатину — потрібно 500 мл. молока

19 березня 2025 03:11
Марина Євтягіна - Редактор
Десерт Ніжність без желатину та випікання — простий рецепт
Десерт Ніжність. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

З 500 мл. молока можна приготувати дивовижно ніжний десерт без желатину та випікання. Він має кремову текстуру, насичений смак шоколаду та кави, а готується легко й швидко.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • цукор — 3 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
  • розчинна кава (Нескафе) — 1 ст. л.;
  • молоко — 500 мл;
  • чорний шоколад — 60 г;
  • солодкі вершки — 1 упаковка;
  • какао — для декору.

Спосіб приготування

У каструлі змішати цукор, кукурудзяний крохмаль і розчинну каву. Додати молоко, ретельно перемішати віничком, щоб не було грудочок.

десерт Ніжність без духовки та желатину потрібно 500 мл. молока
Молоко та кава. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити суміш на слабкий вогонь, постійно помішуючи. Додати чорний шоколад і нагрівати до повного розчинення шоколаду та утворення однорідної маси.

десерт Ніжність без духовки 500 мл. молока
Чорний шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Розлити десерт у скляні форми та залишити охолоджуватися при кімнатній температурі. Потім поставити в холодильник до повного загусання.

десерт Ніжність без желатина 500 мл. молока
Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Добре охолоджені солодкі вершки збити міксером до стійких піків.

суфле Ніжність без желатина 500 мл. молока
Приготування крема. Фото: smachnenke.com.ua

Вийняти десерт із холодильника, прикрасити збитими вершками за допомогою кондитерського мішка та посипати какао. За бажанням додати подрібнені горіхи.

десерт Ніжність без желатина та без випічки 500 мл. молока
Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

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