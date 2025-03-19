Десерт Нежность без желатина и выпекания — простой рецепт простой рецепт

Десерт Нежность без духовки и желатина — нужно 500 мл. молока
Из 500 мл. молока можно приготовить удивительно нежный десерт без желатина и выпекания. Он имеет кремовую текстуру, насыщенный вкус шоколада и кофе, а готовится легко и быстро.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сахар — 3 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
- растворимый кофе (Нескафе) — 1 ст. л.;
- молоко — 500 мл.;
- черный шоколад — 60 г;
- сладкие сливки — 1 упаковка;
- какао — для декора.
Способ приготовления
В кастрюле смешать сахар, кукурузный крахмал и растворимый кофе. Добавить молоко, тщательно перемешать венчиком, чтобы не было комочков.
Поставить смесь на слабый огонь, постоянно помешивая. Добавить черный шоколад и нагревать до полного растворения шоколада и образования однородной массы.
Разлить десерт в стеклянные формы и оставить охлаждаться при комнатной температуре. Затем поставить в холодильник до полного загустения.
Хорошо охлажденные сладкие сливки взбить миксером до устойчивых пиков.
Вынуть десерт из холодильника, украсить взбитыми сливками с помощью кондитерского мешка и посыпать какао. По желанию добавить измельченные орехи.
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