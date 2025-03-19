Десерт Нежность без желатина и выпекания — простой рецепт простой рецепт

Десерт Нежность. Фото: smachnenke.com.ua

Из 500 мл. молока можно приготовить удивительно нежный десерт без желатина и выпекания. Он имеет кремовую текстуру, насыщенный вкус шоколада и кофе, а готовится легко и быстро.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сахар — 3 ст. л.;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

растворимый кофе (Нескафе) — 1 ст. л.;

молоко — 500 мл.;

черный шоколад — 60 г;

сладкие сливки — 1 упаковка;

какао — для декора.

Способ приготовления

В кастрюле смешать сахар, кукурузный крахмал и растворимый кофе. Добавить молоко, тщательно перемешать венчиком, чтобы не было комочков.

Молоко и кофе. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить смесь на слабый огонь, постоянно помешивая. Добавить черный шоколад и нагревать до полного растворения шоколада и образования однородной массы.

Черный шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Разлить десерт в стеклянные формы и оставить охлаждаться при комнатной температуре. Затем поставить в холодильник до полного загустения.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Хорошо охлажденные сладкие сливки взбить миксером до устойчивых пиков.

Приготовление крема. Фото: smachnenke.com.ua

Вынуть десерт из холодильника, украсить взбитыми сливками с помощью кондитерского мешка и посыпать какао. По желанию добавить измельченные орехи.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

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