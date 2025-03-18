Десерт усього за 5 хвилин — без борошна і цукру, можна їсти навіть на ніч

Домашній десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Хочеться солодкого без шкоди для фігури? Цей ніжний десерт готується за 5 хвилин, не містить борошна та цукру, а ще його можна їсти навіть перед сном. Легкий, корисний і дуже смачний.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

банани — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

какао — 3-4 ст. л.;

волоські горіхи — ½ жмені;

фініки — 5 шт.;

розпушувач — 1 ч. л.

Крем:

сир — 200 г;

гіркий шоколад — 2 ч. л.;

молоко — 40 мл.;

підсолоджувач — за смаком.

Спосіб приготування

У чашу блендера викласти банани, яйця, какао і розпушувач. Додати подрібнені волоські горіхи та фініки без кісточок, збити до однорідної маси.

Банан і какао. Фото: gospodynka.com.ua

Отримане тісто розлити у форми для кексів і випікати в мікрохвильовій печі на максимальній потужності протягом 4 хвилин.

Бісквіт для десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Готові бісквіти остудити, потім розрізати вздовж на 2 або 3 частини залежно від висоти випічки.

Шоколадний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему змішати сир, розтоплений гіркий шоколад, молоко і підсолоджувач.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити бісквіти сирним кремом і відразу подавати. Вийде ніжний, вологий і дуже смачний десерт.

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