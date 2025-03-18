Десерт усього за 5 хвилин — без борошна і цукру, можна їсти навіть на ніч

Десерт за 5 хв без борошна і цукру — можна їсти навіть на ніч
Хочеться солодкого без шкоди для фігури? Цей ніжний десерт готується за 5 хвилин, не містить борошна та цукру, а ще його можна їсти навіть перед сном. Легкий, корисний і дуже смачний.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- банани — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- какао — 3-4 ст. л.;
- волоські горіхи — ½ жмені;
- фініки — 5 шт.;
- розпушувач — 1 ч. л.
Крем:
- сир — 200 г;
- гіркий шоколад — 2 ч. л.;
- молоко — 40 мл.;
- підсолоджувач — за смаком.
Спосіб приготування
У чашу блендера викласти банани, яйця, какао і розпушувач. Додати подрібнені волоські горіхи та фініки без кісточок, збити до однорідної маси.
Отримане тісто розлити у форми для кексів і випікати в мікрохвильовій печі на максимальній потужності протягом 4 хвилин.
Готові бісквіти остудити, потім розрізати вздовж на 2 або 3 частини залежно від висоти випічки.
Для крему змішати сир, розтоплений гіркий шоколад, молоко і підсолоджувач.
Змастити бісквіти сирним кремом і відразу подавати. Вийде ніжний, вологий і дуже смачний десерт.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів і тортів
Ось, наприклад, чудовий рецепт вологого торта "Мадонна" — ніжніший за Тірамісу і смачніший за Медовик.
Також рекомендуємо звернути увагу на рецепт низькокалорійного десерту, який можна їсти навіть уночі. Для цього просто кладемо кисломолочний сир і сухофрукти в пляшку — через годину торт без випічки.
Ось ще один варіант корисного десерту без духовки за 5 хв — підійде тим, хто на дієті.
Або спробуйте приготувати торт без цукру, без яєць, без борошна, який виходить дуже смачним.
Ще один рецепт торта "Настя", який готується всього за 15 хвилин — без випічки та без тіста.
Читайте Новини.LIVE!