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Десерт за 5 хв без борошна і цукру — можна їсти навіть на ніч

18 березня 2025 03:12
Марина Євтягіна - Редактор
Десерт усього за 5 хвилин — без борошна і цукру, можна їсти навіть на ніч
Домашній десерт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочеться солодкого без шкоди для фігури? Цей ніжний десерт готується за 5 хвилин, не містить борошна та цукру, а ще його можна їсти навіть перед сном. Легкий, корисний і дуже смачний.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • банани — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • какао — 3-4 ст. л.;
  • волоські горіхи — ½ жмені;
  • фініки — 5 шт.;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Крем:

  • сир — 200 г;
  • гіркий шоколад — 2 ч. л.;
  • молоко — 40 мл.;
  • підсолоджувач — за смаком.

Спосіб приготування

У чашу блендера викласти банани, яйця, какао і розпушувач. Додати подрібнені волоські горіхи та фініки без кісточок, збити до однорідної маси.

смачний нізькокалорійний десерт
Банан і какао. Фото: gospodynka.com.ua

Отримане тісто розлити у форми для кексів і випікати в мікрохвильовій печі на максимальній потужності протягом 4 хвилин.

смачний нізькокалорійний шоколадний десерт
Бісквіт для десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Готові бісквіти остудити, потім розрізати вздовж на 2 або 3 частини залежно від висоти випічки.

смачний швидкий нізькокалорійний шоколадний десерт
Шоколадний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему змішати сир, розтоплений гіркий шоколад, молоко і підсолоджувач.

смачний швидкий нізькокалорійний десерт
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити бісквіти сирним кремом і відразу подавати. Вийде ніжний, вологий і дуже смачний десерт.

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