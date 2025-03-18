Десерт всего за 5 минут — без муки и сахара, можно есть даже на ночь

Домашний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Хочется сладкого без вреда для фигуры? Этот нежный десерт готовится за 5 минут, не содержит муки и сахара, а еще его можно есть даже перед сном. Легкий, полезный и очень вкусный.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

бананы — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

какао — 3-4 ст. л.;

грецкие орехи — ½ горсти;

финики — 5 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Крем:

творог — 200 г;

горький шоколад — 2 ч. л.;

молоко — 40 мл.;

подсластитель — по вкусу.

Способ приготовления

В чашу блендера выложить бананы, яйца, какао и разрыхлитель. Добавить измельченные грецкие орехи и финики без косточек, взбить до однородной массы.

Банан и какао. Фото: gospodynka.com.ua

Полученное тесто разлить в формы для кексов и выпекать в микроволновой печи на максимальной мощности в течение 4 минут.

Бисквит для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые бисквиты остудить, затем разрезать вдоль на 2 или 3 части в зависимости от высоты выпечки.

Шоколадный десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешать творог, растопленный горький шоколад, молоко и подсластитель.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать бисквиты творожным кремом и сразу подавать. Получится нежный, влажный и очень вкусный десерт.

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