Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Десерт за 5 мин без муки и сахара — можно есть даже на ночь arrow

Десерт за 5 мин без муки и сахара — можно есть даже на ночь

18 марта 2025 03:12
Марина Евтягина - Редактор
Десерт всего за 5 минут — без муки и сахара, можно есть даже на ночь
Домашний десерт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хочется сладкого без вреда для фигуры? Этот нежный десерт готовится за 5 минут, не содержит муки и сахара, а еще его можно есть даже перед сном. Легкий, полезный и очень вкусный.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • бананы — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • какао — 3-4 ст. л.;
  • грецкие орехи — ½ горсти;
  • финики — 5 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Крем:

  • творог — 200 г;
  • горький шоколад — 2 ч. л.;
  • молоко — 40 мл.;
  • подсластитель — по вкусу.

Способ приготовления

В чашу блендера выложить бананы, яйца, какао и разрыхлитель. Добавить измельченные грецкие орехи и финики без косточек, взбить до однородной массы.

смачний нізькокалорійний десерт
Банан и какао. Фото: gospodynka.com.ua

Полученное тесто разлить в формы для кексов и выпекать в микроволновой печи на максимальной мощности в течение 4 минут.

смачний нізькокалорійний шоколадний десерт
Бисквит для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые бисквиты остудить, затем разрезать вдоль на 2 или 3 части в зависимости от высоты выпечки.

смачний швидкий нізькокалорійний шоколадний десерт
Шоколадный десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешать творог, растопленный горький шоколад, молоко и подсластитель.

смачний швидкий нізькокалорійний десерт
Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать бисквиты творожным кремом и сразу подавать. Получится нежный, влажный и очень вкусный десерт.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов и тортов

Вот, например, замечательный рецепт влажного торта "Мадонна" — нежнее Тирамису и вкуснее Медовика.

Также рекомендуем обратить внимание на рецепт низкокалорийного десерта, который можно есть даже ночью. Для этого просто кладем творог и сухофрукты в бутылку — через час торт без выпечки.

Вот еще один вариант полезного десерта без духовки за 5 мин — подойдет тем, кто на диете.

Или попробуйте приготовить торт без сахара, без яиц, без муки, который получается очень вкусным.

Еще один рецепт торта "Настя", который готовится всего за 15 минут — без выпечки и без теста.

похудение десерт торт рецепт пирог к чаю
Реклама
Реклама
Реклама