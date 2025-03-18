Десерт всего за 5 минут — без муки и сахара, можно есть даже на ночь

Десерт за 5 мин без муки и сахара — можно есть даже на ночь
Хочется сладкого без вреда для фигуры? Этот нежный десерт готовится за 5 минут, не содержит муки и сахара, а еще его можно есть даже перед сном. Легкий, полезный и очень вкусный.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- бананы — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- какао — 3-4 ст. л.;
- грецкие орехи — ½ горсти;
- финики — 5 шт.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Крем:
- творог — 200 г;
- горький шоколад — 2 ч. л.;
- молоко — 40 мл.;
- подсластитель — по вкусу.
Способ приготовления
В чашу блендера выложить бананы, яйца, какао и разрыхлитель. Добавить измельченные грецкие орехи и финики без косточек, взбить до однородной массы.
Полученное тесто разлить в формы для кексов и выпекать в микроволновой печи на максимальной мощности в течение 4 минут.
Готовые бисквиты остудить, затем разрезать вдоль на 2 или 3 части в зависимости от высоты выпечки.
Для крема смешать творог, растопленный горький шоколад, молоко и подсластитель.
Смазать бисквиты творожным кремом и сразу подавать. Получится нежный, влажный и очень вкусный десерт.
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